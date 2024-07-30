ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
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ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
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https://sarabic.ae/20240730/ميادة-الحناوي-تكشف-لـسبوتنيك-رسالتها-للعالم-العربي-فيديو-1091256423.html
ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو
ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو
سبوتنيك عربي
تمنّت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي، في مهرجان "إهدنيات" الدولي في لبنان، السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية، وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T15:09+0000
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مجتمع
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وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قبل صعودها إلى المسرح، تمنّت الحناوي "السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل"، وذلك في ليلة طربية من ليالي الزمن الجميل في مهرجان "إهدنيات" الدولي في بلدة إهدن الشمالية اللبنانية.كما أملت الفنانة ميادة الحناوي بعودة البلدان العربية كـ"يد واحدة" من أجل "مواجهة تحديات المرحلة الحالية".
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نادي الفيديو

ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو

15:09 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 15:26 GMT 30.07.2024)
© AFP 2023ميادة الحناوي
ميادة الحناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تمنّت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي، في مهرجان "إهدنيات" الدولي في لبنان، السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية، وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل.
وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قبل صعودها إلى المسرح، تمنّت الحناوي "السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل"، وذلك في ليلة طربية من ليالي الزمن الجميل في مهرجان "إهدنيات" الدولي في بلدة إهدن الشمالية اللبنانية.
كما أملت الفنانة ميادة الحناوي بعودة البلدان العربية كـ"يد واحدة" من أجل "مواجهة تحديات المرحلة الحالية".
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