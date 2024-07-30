https://sarabic.ae/20240730/ميادة-الحناوي-تكشف-لـسبوتنيك-رسالتها-للعالم-العربي-فيديو-1091256423.html
ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو
ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو
سبوتنيك عربي
تمنّت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي، في مهرجان "إهدنيات" الدولي في لبنان، السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية، وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T15:09+0000
2024-07-30T15:09+0000
2024-07-30T15:26+0000
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وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قبل صعودها إلى المسرح، تمنّت الحناوي "السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل"، وذلك في ليلة طربية من ليالي الزمن الجميل في مهرجان "إهدنيات" الدولي في بلدة إهدن الشمالية اللبنانية.كما أملت الفنانة ميادة الحناوي بعودة البلدان العربية كـ"يد واحدة" من أجل "مواجهة تحديات المرحلة الحالية".
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
ميادة الحناوي تكشف لـ"سبوتنيك" عن رسالتها للعالم العربي... فيديو
15:09 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 15:26 GMT 30.07.2024)
تمنّت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي، في مهرجان "إهدنيات" الدولي في لبنان، السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية، وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل.
وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قبل صعودها إلى المسرح، تمنّت الحناوي "السلام والهدوء للشعوب في الدول العربية وأن تسود المحبة والاحترام المتبادل"، وذلك في ليلة طربية من ليالي الزمن الجميل في مهرجان "إهدنيات" الدولي في بلدة إهدن الشمالية اللبنانية.
كما أملت الفنانة ميادة الحناوي بعودة البلدان العربية كـ"يد واحدة" من أجل "مواجهة تحديات المرحلة الحالية".