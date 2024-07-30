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من الملعب
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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بلا قيود
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مساحة حرة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240730/وزير-الخارجية-المصري-يصل-إلى-إيران-للمشاركة-في-مراسم-تنصيب-الرئيس-بزشكيان-1091248703.html
وزير الخارجية المصري يصل إلى إيران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان
وزير الخارجية المصري يصل إلى إيران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T11:40+0000
2024-07-30T11:40+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، ستقام مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ويحضرها عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.وفي 7 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240610/إيران-نأمل-التوصل-لنتائج-إيجابية-مع-مصر-تزامنا-مع-محادثاتنا-الدبلوماسية-معها-1089705960.html
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مصر, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية المصري يصل إلى إيران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان

11:40 GMT 30.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وحسب وكالة "تسنيم"، ستقام مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ويحضرها عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.
وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.
وفي 7 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
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وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
وتنص المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، على أن مدة الرئاسة 4 سنوات تبدأ من يوم التنصيب وحلف اليمين.
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
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