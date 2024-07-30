بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20240730/1091240078.html
بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور
بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور
سبوتنيك عربي
بدأت في روسيا مناورات مخطط لها واسعة النطاق لثلاثة أساطيل وسفن من أسطول بحر قزوين، جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور تدريبات هذه الأساطيل. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور

06:29 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 30.07.2024)
تابعنا عبر
بدأت في روسيا مناورات مخطط لها واسعة النطاق لثلاثة أساطيل وسفن من أسطول بحر قزوين، جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور تدريبات هذه الأساطيل.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد لبدء تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.

مشهد لبدء تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
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مشهد لبدء تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد من داخل إحدى السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.

مشهد من داخل إحدى السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد من داخل إحدى السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

زورق الإنزال للمشروع 11770 "سيرنا" "زاور عمروف" التابع لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.

زورق الإنزال للمشروع 11770 &quot;سيرنا&quot; &quot;زاور عمروف&quot; التابع لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

زورق الإنزال للمشروع 11770 "سيرنا" "زاور عمروف" التابع لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر للسفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.

مشهد آخر للسفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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مشهد آخر للسفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين، ويشارك فيها حوالي 300 سفينة سطحية وزوارق وغواصات وسفن دعم، وما يصل إلى 50 طائرة، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.

السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين، ويشارك فيها حوالي 300 سفينة سطحية وزوارق وغواصات وسفن دعم، وما يصل إلى 50 طائرة، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين، ويشارك فيها حوالي 300 سفينة سطحية وزوارق وغواصات وسفن دعم، وما يصل إلى 50 طائرة، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

داخل قمرة القيادة لواحدة من السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين

داخل قمرة القيادة لواحدة من السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
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داخل قمرة القيادة لواحدة من السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

كاسحة ألغام المشروع 1258 "كوروند" RT-71 لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.

كاسحة ألغام المشروع 1258 &quot;كوروند&quot; RT-71 لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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كاسحة ألغام المشروع 1258 "كوروند" RT-71 لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.

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