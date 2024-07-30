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بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور
بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور
سبوتنيك عربي
بدأت في روسيا مناورات مخطط لها واسعة النطاق لثلاثة أساطيل وسفن من أسطول بحر قزوين، جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور تدريبات هذه الأساطيل. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T06:29+0000
2024-07-30T06:29+0000
2024-07-30T12:03+0000
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بدء مناورات واسعة بمشاركة 300 سفينة روسية ... صور 06:29 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 30.07.2024)
بدأت في روسيا مناورات مخطط لها واسعة النطاق لثلاثة أساطيل وسفن من أسطول بحر قزوين، جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور تدريبات هذه الأساطيل.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد لبدء تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
مشهد لبدء تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد من داخل إحدى السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
مشهد من داخل إحدى السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
زورق الإنزال للمشروع 11770 "سيرنا" "زاور عمروف" التابع لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.
زورق الإنزال للمشروع 11770 "سيرنا" "زاور عمروف" التابع لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد آخر للسفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
مشهد آخر للسفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين، ويشارك فيها حوالي 300 سفينة سطحية وزوارق وغواصات وسفن دعم، وما يصل إلى 50 طائرة، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.
السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين، ويشارك فيها حوالي 300 سفينة سطحية وزوارق وغواصات وسفن دعم، وما يصل إلى 50 طائرة، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
داخل قمرة القيادة لواحدة من السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين
داخل قمرة القيادة لواحدة من السفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
كاسحة ألغام المشروع 1258 "كوروند" RT-71 لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.
كاسحة ألغام المشروع 1258 "كوروند" RT-71 لأسطول بحر قزوين خلال التدريبات المخطط لها.