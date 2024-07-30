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"نوفي خيرسونيس"... صور ساحرة لافتتاح متحف في مدينة سيفاستوبول الروسية
"نوفي خيرسونيس"... صور ساحرة لافتتاح متحف في مدينة سيفاستوبول الروسية
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تتضمن الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نوفي خيرسونيس" في مدينة سيفاستوبول الروسية، في 30 يوليو/ تموز 2024. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T09:00+0000
2024-07-30T09:00+0000
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фото, صور, روسيا, سيفاستوبول
фото, صور, روسيا, سيفاستوبول
"نوفي خيرسونيس"... صور ساحرة لافتتاح متحف في مدينة سيفاستوبول الروسية
09:00 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 30.07.2024)
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تتضمن الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نوفي خيرسونيس" في مدينة سيفاستوبول الروسية، في 30 يوليو/ تموز 2024.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة للكنيسة الموجودة ضمن متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
(سيتم افتتاح المجمع أمام الزوار يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانيا).
صورة للكنيسة الموجودة ضمن متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
(سيتم افتتاح المجمع أمام الزوار يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانيا).
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لامرأة مع طفلها داخل متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
صورة لامرأة مع طفلها داخل متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
أحد الزائرين يجلس في بهو متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
أحد الزائرين يجلس في بهو متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة للساحة الخارجية لمتحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
صورة للساحة الخارجية لمتحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لفتيات يتجولن في الساحة الخارجية لمتحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
صورة لفتيات يتجولن في الساحة الخارجية لمتحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لإحدى قاعات متحف "نوفي خيرسونيس" تظهر التصاميم الداخلية الرائعة.
صورة لإحدى قاعات متحف "نوفي خيرسونيس" تظهر التصاميم الداخلية الرائعة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لأحد التماثيل في الساحة الخارجية لمتحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
صورة لأحد التماثيل في الساحة الخارجية لمتحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
رجل يطلق سمك "الشبوط - كوي" الياباني في نهر "غيراون" ضمن أراضي متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
رجل يطلق سمك "الشبوط - كوي" الياباني في نهر "غيراون" ضمن أراضي متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة من داخل الكنيسة الموجودة ضمن متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
صورة من داخل الكنيسة الموجودة ضمن متحف "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لمتحف وكنيسة "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول (سيتم افتتاح المجمع أمام الزوار يوم 30 يوليو/ تموز الجاري، وسيكون الدخول مجانيا).
صورة لمتحف وكنيسة "نوفي خيرسونيس" في سيفاستوبول (سيتم افتتاح المجمع أمام الزوار يوم 30 يوليو/ تموز الجاري، وسيكون الدخول مجانيا).