https://sarabic.ae/20240731/أبو-الغيط-إسرائيل-تمارس-سياسة-متهورة-قد-تؤدي-إلى-انفجار-إقليمي-1091292070.html

أبو الغيط: إسرائيل تمارس سياسة "متهورة" قد تؤدي إلى انفجار إقليمي

أبو الغيط: إسرائيل تمارس سياسة "متهورة" قد تؤدي إلى انفجار إقليمي

سبوتنيك عربي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وإمكانية تسببه في "انفجار إقليمي"، منبهًا إلى أن "إسرائيل تمارس... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T14:37+0000

2024-07-31T14:37+0000

2024-07-31T14:37+0000

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وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط "حذّر من مغبة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة".وشدد على أن الاغتيالات "هي أفعال تخرج على القانون الدولي.. والقيام بها يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".ولفت أبو الغيط، بحسب البيان، إلى أن المجتمع الدولي "مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون انفجار إقليمي شامل ستؤدي إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها".وكانت حركة حماس الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.

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جامعة الدول العربية, إسرائيل, غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار