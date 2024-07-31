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https://sarabic.ae/20240731/أبو-الغيط-إسرائيل-تمارس-سياسة-متهورة-قد-تؤدي-إلى-انفجار-إقليمي-1091292070.html
أبو الغيط: إسرائيل تمارس سياسة "متهورة" قد تؤدي إلى انفجار إقليمي
أبو الغيط: إسرائيل تمارس سياسة "متهورة" قد تؤدي إلى انفجار إقليمي
سبوتنيك عربي
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وإمكانية تسببه في "انفجار إقليمي"، منبهًا إلى أن "إسرائيل تمارس... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T14:37+0000
2024-07-31T14:37+0000
جامعة الدول العربية
إسرائيل
غزة
حركة حماس
إسماعيل هنية
العالم
العالم العربي
الأخبار
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وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط "حذّر من مغبة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة".وشدد على أن الاغتيالات "هي أفعال تخرج على القانون الدولي.. والقيام بها يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".ولفت أبو الغيط، بحسب البيان، إلى أن المجتمع الدولي "مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون انفجار إقليمي شامل ستؤدي إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها".وكانت حركة حماس الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
https://sarabic.ae/20240514/أبو-الغيط-مشاعر-الانتقام-الأسود-تمكنت-من-قادة-الاحتلال-حتى-ارتكبوا-تطهيرا-عرقيا-في-غزة-1088822309.html
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جامعة الدول العربية, إسرائيل, غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, إسرائيل, غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار

أبو الغيط: إسرائيل تمارس سياسة "متهورة" قد تؤدي إلى انفجار إقليمي

14:37 GMT 31.07.2024
© Photoالقمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وإمكانية تسببه في "انفجار إقليمي"، منبهًا إلى أن "إسرائيل تمارس سياسة متهورة من دون إدراك العواقب".
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط "حذّر من مغبة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة".

واعتبر أبو الغيط أن إسرائيل "تمارس سياسة متهورة من دون تبصر بالعواقب الوخيمة، التي يُمكن أن تطال الإقليم من جراء أفعالها".

وشدد على أن الاغتيالات "هي أفعال تخرج على القانون الدولي.. والقيام بها يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
أبو الغيط: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال حتى ارتكبوا "تطهيرا عرقيا" في غزة
14 مايو, 10:18 GMT
ولفت أبو الغيط، بحسب البيان، إلى أن المجتمع الدولي "مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون انفجار إقليمي شامل ستؤدي إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها".
وكانت حركة حماس الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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