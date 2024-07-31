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https://sarabic.ae/20240731/إيران-نحتفظ-بحق-الدفاع-عن-النفس-بعد-مقتل-هنية-على-أراضينا-1091302581.html
إيران: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس بعد مقتل هنية على أراضينا
إيران: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس بعد مقتل هنية على أراضينا
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إيران تحتفظ بحق الدفاع عن النفس بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T22:24+0000
2024-07-31T22:24+0000
إيران
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إسماعيل هنية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيرواني في إحاطة أمام مجلس الأمن: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بالحق غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس وفقًا لأحكام القانون الدولي، من أجل الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإجرامي الإرهابي عندما نرى ذلك ضروريًا ومناسبًا".وأضاف: "لقد أظهر قادة هذا النظام المحرضون على الحرب تجاهلًا تامًا للمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. تكشف جرائمهم عن افتقارهم إلى الالتزام بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتشير إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع نطاق الحرب في جميع أنحاء المنطقة"، مشيرًا إلى أن اغتيال هنية "هو جزء من نمط أوسع من العدوان الإسرائيلي ضد دول أخرى في المنطقة".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240731/نائب-المندوب-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-مقتل-هنية-يشكل-ضربة-لمفاوضات-الرهائن-في-غزة-1091302169.html
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إيران, أخبار إيران, إسماعيل هنية, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, إسماعيل هنية, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم

إيران: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس بعد مقتل هنية على أراضينا

22:24 GMT 31.07.2024
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أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إيران تحتفظ بحق الدفاع عن النفس بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيرواني في إحاطة أمام مجلس الأمن: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بالحق غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس وفقًا لأحكام القانون الدولي، من أجل الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإجرامي الإرهابي عندما نرى ذلك ضروريًا ومناسبًا".
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: مقتل هنية يشكل ضربة لمفاوضات الرهائن في غزة
21:51 GMT
وأضاف: "لقد أظهر قادة هذا النظام المحرضون على الحرب تجاهلًا تامًا للمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. تكشف جرائمهم عن افتقارهم إلى الالتزام بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتشير إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع نطاق الحرب في جميع أنحاء المنطقة"، مشيرًا إلى أن اغتيال هنية "هو جزء من نمط أوسع من العدوان الإسرائيلي ضد دول أخرى في المنطقة".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران21:13 GMT
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