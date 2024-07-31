https://sarabic.ae/20240731/البنتاغون-توصلنا-إلى-صفقة-مع-العقل-المدبر-لأحداث-11-سبتمبر-تشمل-الإقرار-بالذنب-مقابل-تجنب-الإعدام-1091302996.html
البنتاغون: توصلنا إلى صفقة مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر تشمل الإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام
البنتاغون: توصلنا إلى صفقة مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر تشمل الإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء بأن المدعين الأمريكيين توصلوا إلى اتفاق مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، يشمل على الأرجح... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T22:57+0000
2024-07-31T22:57+0000
2024-07-31T22:57+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
هجمات 11 سبتمبر
أسر ضحايا 11 سبتمبر
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ويشمل الاتفاق مع محمد واثنين من شركائه الآخرين تسوية القضايا الطويلة الأمد التي ظلت عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة لسنوات، بينما ظل المتهمون محتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، نحو التوصل إلى حل.وقال البنتاغون في بيان إن "الشروط والأحكام المحددة للاتفاقات قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية أن محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الحسوي قد وافقوا على الاعتراف بالذنب مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام.وكانت مثل هذه المقترحات قد تم تفصيلها من قبل المدعين في رسالة العام الماضي، لكنها قسمت عائلات نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث لا يزال البعض يرغب في أن يواجه المتهمون العقوبة القصوى.
https://sarabic.ae/20221202/مذكرة-سرية-تكشف-بعد-20-عاما-ما-تجاهله-جورج-بوش-من-تحذيرات-قبل-هجمات-11-سبتمبر-1070785083.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, هجمات 11 سبتمبر, أسر ضحايا 11 سبتمبر
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, هجمات 11 سبتمبر, أسر ضحايا 11 سبتمبر
البنتاغون: توصلنا إلى صفقة مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر تشمل الإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام
أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء بأن المدعين الأمريكيين توصلوا إلى اتفاق مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، يشمل على الأرجح اعترافًا بالذنب مقابل تجنب محاكمة بالإعدام.
ويشمل الاتفاق مع محمد واثنين من شركائه الآخرين تسوية القضايا الطويلة الأمد التي ظلت عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة لسنوات، بينما ظل المتهمون محتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، نحو التوصل إلى حل.
وقال البنتاغون في بيان إن "الشروط والأحكام المحددة للاتفاقات قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية أن محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الحسوي قد وافقوا على الاعتراف بالذنب مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام.
وكانت مثل هذه المقترحات قد تم تفصيلها من قبل المدعين في رسالة العام الماضي، لكنها قسمت عائلات نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر 2001
، حيث لا يزال البعض يرغب في أن يواجه المتهمون العقوبة القصوى.