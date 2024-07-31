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الجيش العراقي: مقاتلات التحالف الدولي ارتكبت "جريمة نكراء" في بابل
الجيش العراقي: مقاتلات التحالف الدولي ارتكبت "جريمة نكراء" في بابل
سبوتنيك عربي
قال يحيى رسول، الناطق باسم قائد الجيش العراقي إن مقاتلات تابعة التحالف الدولي استهدفت مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في محافظة بابل. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T12:38+0000
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واعتبر رسول، في تصريح يوم الأربعاء، أن الهجوم يمثل "جريمة نكراء واعتداء سافرا"، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل عدد من منتسبي قوات الحشد الشعبي وجرح آخرين، دون مبرر لما وصفه بـ"الفعل العدواني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.ولفت إلى أن الهجوم تم تنفيذه بطائرات مقاتلة جاءت من خارج حدود العراق، على الرغم من الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لإنهاء وجود التحالف الدولي وتحويل العلاقة إلى تعاون أمني ثنائي يحترم سيادة العراق. وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تقوض الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا، وتؤدي إلى صراعات جديدة في المنطقة. كما حمّل المتحدث يحي رسول، قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحماية سيادته، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.ومن جانبه، أفاد مصدر في صحة بابل بمقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في القصف، الذي استهدف معسكراً لكتائب "حزب الله" العراقية في منطقة جرف الصخر.
https://sarabic.ae/20240208/خبراء-إنهاء-مهمة-قوات-التحالف-في-العراق-أصبحت-ملحة-بعد-اغتيال-واشنطن-لأحد-قادة-الحشد-الشعبي-1085870571.html
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الجيش العراقي: مقاتلات التحالف الدولي ارتكبت "جريمة نكراء" في بابل

12:38 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / US NAVY / MC2 JACOB G. SISCOطائرات امريكية من التحالف الدولي ضد ارهاب داعش
طائرات امريكية من التحالف الدولي ضد ارهاب داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO
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قال يحيى رسول، الناطق باسم قائد الجيش العراقي إن مقاتلات تابعة التحالف الدولي استهدفت مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في محافظة بابل.
واعتبر رسول، في تصريح يوم الأربعاء، أن الهجوم يمثل "جريمة نكراء واعتداء سافرا"، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل عدد من منتسبي قوات الحشد الشعبي وجرح آخرين، دون مبرر لما وصفه بـ"الفعل العدواني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
خبراء: إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق أصبحت ملحة بعد اغتيال واشنطن لأحد قادة الحشد الشعبي
8 فبراير, 13:07 GMT
ولفت إلى أن الهجوم تم تنفيذه بطائرات مقاتلة جاءت من خارج حدود العراق، على الرغم من الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لإنهاء وجود التحالف الدولي وتحويل العلاقة إلى تعاون أمني ثنائي يحترم سيادة العراق. وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تقوض الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا، وتؤدي إلى صراعات جديدة في المنطقة.
كما حمّل المتحدث يحي رسول، قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحماية سيادته، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
ومن جانبه، أفاد مصدر في صحة بابل بمقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في القصف، الذي استهدف معسكراً لكتائب "حزب الله" العراقية في منطقة جرف الصخر.
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