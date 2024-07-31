https://sarabic.ae/20240731/خبير-الحرب-مع-روسيا-بالنسبة-لأوكرانيا-هي-مصدر-دخل-1091301143.html
خبير: الحرب مع روسيا بالنسبة لأوكرانيا هي مصدر دخل
خبير: الحرب مع روسيا بالنسبة لأوكرانيا هي مصدر دخل
سبوتنيك عربي
ذكر زعيم فصيل "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الحرب مع روسيا أصبحت السبب الرئيسي لوجود ومصدر دخل لمؤيدي فلاديمير زيلينسكي. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T20:38+0000
2024-07-31T20:38+0000
2024-07-31T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ميرونوف عبر قناته على "تلغرام": "بالنسبة لزيلينسكي، فإن الحرب مع روسيا هي السبب الرئيسي لوجوده ومصدر دخله، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لدعاة الحرب في الغرب".وشدد على أن السلام الحقيقي مستحيل في ظل وجود النازيين الجدد بالسلطة في كييف، وبقاء القيمين عليهم بالسلطة في الولايات المتحدة وأوروبا.وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إن "كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا، ولكن بشروط تستند إلى مفهوم القانون الدولي".
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روسيا
خبير: الحرب مع روسيا بالنسبة لأوكرانيا هي مصدر دخل
ذكر زعيم فصيل "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الحرب مع روسيا أصبحت السبب الرئيسي لوجود ومصدر دخل لمؤيدي فلاديمير زيلينسكي.
وكتب ميرونوف عبر قناته على "تلغرام": "بالنسبة لزيلينسكي، فإن الحرب مع روسيا هي السبب الرئيسي لوجوده ومصدر دخله، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لدعاة الحرب في الغرب".
وأشار إلى أن تصريحات كييف والغرب بشأن مفاوضات السلام هي مجرد خدعة للاستراحة على الجبهة والتحضير لحرب جديدة.
وأضاف ميرونوف: "إنهم يريدون تكرار التركيز على مينسك (اتفاقيات مينسك)، كما حدث في عامي 2014-2015".
وشدد على أن السلام الحقيقي مستحيل في ظل وجود النازيين الجدد بالسلطة في كييف، وبقاء القيمين عليهم بالسلطة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إن "كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا، ولكن بشروط تستند إلى مفهوم القانون الدولي".