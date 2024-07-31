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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/خبير-الحرب-مع-روسيا-بالنسبة-لأوكرانيا-هي-مصدر-دخل-1091301143.html
خبير: الحرب مع روسيا بالنسبة لأوكرانيا هي مصدر دخل
خبير: الحرب مع روسيا بالنسبة لأوكرانيا هي مصدر دخل
سبوتنيك عربي
ذكر زعيم فصيل "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الحرب مع روسيا أصبحت السبب الرئيسي لوجود ومصدر دخل لمؤيدي فلاديمير زيلينسكي. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T20:38+0000
2024-07-31T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ميرونوف عبر قناته على "تلغرام": "بالنسبة لزيلينسكي، فإن الحرب مع روسيا هي السبب الرئيسي لوجوده ومصدر دخله، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لدعاة الحرب في الغرب".وشدد على أن السلام الحقيقي مستحيل في ظل وجود النازيين الجدد بالسلطة في كييف، وبقاء القيمين عليهم بالسلطة في الولايات المتحدة وأوروبا.وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إن "كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا، ولكن بشروط تستند إلى مفهوم القانون الدولي".
https://sarabic.ae/20240731/طيار-فرنسي-متقاعد-ستنقسم-طائرات-إف-16-لأسطولين-مختلفين-في-حال-استلمتها-كييف-1091299414.html
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روسيا
روسيا

خبير: الحرب مع روسيا بالنسبة لأوكرانيا هي مصدر دخل

20:38 GMT 31.07.2024
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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ذكر زعيم فصيل "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الحرب مع روسيا أصبحت السبب الرئيسي لوجود ومصدر دخل لمؤيدي فلاديمير زيلينسكي.
وكتب ميرونوف عبر قناته على "تلغرام": "بالنسبة لزيلينسكي، فإن الحرب مع روسيا هي السبب الرئيسي لوجوده ومصدر دخله، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لدعاة الحرب في الغرب".
وأشار إلى أن تصريحات كييف والغرب بشأن مفاوضات السلام هي مجرد خدعة للاستراحة على الجبهة والتحضير لحرب جديدة.
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طيار فرنسي متقاعد: ستنقسم طائرات "إف-16" لأسطولين مختلفين في حال استلمتها كييف
19:20 GMT

وأضاف ميرونوف: "إنهم يريدون تكرار التركيز على مينسك (اتفاقيات مينسك)، كما حدث في عامي 2014-2015".

وشدد على أن السلام الحقيقي مستحيل في ظل وجود النازيين الجدد بالسلطة في كييف، وبقاء القيمين عليهم بالسلطة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إن "كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا، ولكن بشروط تستند إلى مفهوم القانون الدولي".
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