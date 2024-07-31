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"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت... صور
"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت... صور
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث لا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
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وتفقد مكان الاستهداف، قبل ظهر اليوم، وفدا وزاريا مؤلفا من وزير الصناعة جورج بوشكيان، والبيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم والتربية عباس الحلبي، والثقافة محمد وسام المرتضى، والأشغال علي حمية، والطاقة وليد فياض، إلى جانب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وبحضور وفد من "حزب الله" يتقدمه النائبان علي عمار وأمين شري.وصرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة، النائب علي عمار، قائلا "الأضرار جسيمة وكبيرة والعدو الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية ما يدل على تماديه في العدوان وعدم وقوفه عند القرارات الدولية وسنقوم بواجباتنا كاملة في التصدي له".وأضاف عمار بالقول: "اعتدنا على تجاوز العدو الإسرائيلي للوثيقة الإنسانية والقوانين الدولية وسيتم الرد في الوقت المناسب بحجم هذا العدوان".من جهته قال وزير التربية عباس الحلبي: "جئنا لمعاينة الأضرار الناجمة عن الغارة الإسرائيلية والعدو يسعى إلى دحرجة الأمور باتجاه حرب فيما رأى وزير الثقافة محمد المرتضى أن هذا البلد حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة لن يقبل بأن يُستضعف".وزير البيئة ناصر ياسين قال "من الموقع أن حالة الطوارئ الصحية مؤمّنة وسنؤمّن حاجات الناس"، مضيفا أن "لبنان في حالة حرب منذ تشرين الأول الماضي والعدو الإسرائيلي كسر كل القواعد الدولية بانتهاكاته واعتداءاته المستمرة".
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت... صور

10:28 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
رصدت عدسة "سبوتنيك" آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث لا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة.
وتفقد مكان الاستهداف، قبل ظهر اليوم، وفدا وزاريا مؤلفا من وزير الصناعة جورج بوشكيان، والبيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم والتربية عباس الحلبي، والثقافة محمد وسام المرتضى، والأشغال علي حمية، والطاقة وليد فياض، إلى جانب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وبحضور وفد من "حزب الله" يتقدمه النائبان علي عمار وأمين شري.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وصرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة، النائب علي عمار، قائلا "الأضرار جسيمة وكبيرة والعدو الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية ما يدل على تماديه في العدوان وعدم وقوفه عند القرارات الدولية وسنقوم بواجباتنا كاملة في التصدي له".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف عمار بالقول: "اعتدنا على تجاوز العدو الإسرائيلي للوثيقة الإنسانية والقوانين الدولية وسيتم الرد في الوقت المناسب بحجم هذا العدوان".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته قال وزير التربية عباس الحلبي: "جئنا لمعاينة الأضرار الناجمة عن الغارة الإسرائيلية والعدو يسعى إلى دحرجة الأمور باتجاه حرب فيما رأى وزير الثقافة محمد المرتضى أن هذا البلد حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة لن يقبل بأن يُستضعف".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
"سبوتنيك" ترصد آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزير البيئة ناصر ياسين قال "من الموقع أن حالة الطوارئ الصحية مؤمّنة وسنؤمّن حاجات الناس"، مضيفا أن "لبنان في حالة حرب منذ تشرين الأول الماضي والعدو الإسرائيلي كسر كل القواعد الدولية بانتهاكاته واعتداءاته المستمرة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خامنئي يتعهد بـ"الانتقام" من إسرائيل08:18 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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