https://sarabic.ae/20240801/إسرائيل-تؤكد-مقتل-محمد-الضيف-وتنشر-مشاهد-من-العملية-فيديو--1091311658.html
إسرائيل تؤكد مقتل محمد الضيف وتنشر مشاهد من العملية... فيديو
إسرائيل تؤكد مقتل محمد الضيف وتنشر مشاهد من العملية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل القائد العسكري لدى حركة "حماس"، محمد الضيف، بقصف نفذته القوات الإسرائيلية بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T08:50+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إنه بعد التأكد استخباراتيا، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري التابع لحركة "حماس".وبحسب البيان، فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه محمد الضيف ورافع سلامة قائد لواء خانيونس لدى "حماس" والذي تأكد مقتله قبل عدة أسابيع وقتل معهم عدد من العناصر.ونوهت الدفاع الإسرائيلية إلى أن الضيف قد عمل الضيف بشكل وثيق مع يحيي السنوار وأدار خلال الحرب أنشطة "حماس" في قطاع غزة موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري للحركة.الجدير بالذكر، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة بتاريخ 14 يوليو/تموز استهدفت فيها منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.وبعد الاستهداف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "عملية المواصي استهدفت الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما".
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, حركة حماس
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, حركة حماس
إسرائيل تؤكد مقتل محمد الضيف وتنشر مشاهد من العملية... فيديو
08:50 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 09:24 GMT 01.08.2024)
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل القائد العسكري لدى حركة "حماس"، محمد الضيف، بقصف نفذته القوات الإسرائيلية بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إنه بعد التأكد استخباراتيا، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري التابع لحركة "حماس".
وبحسب البيان، فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه محمد الضيف ورافع سلامة قائد لواء خانيونس لدى "حماس" والذي تأكد مقتله قبل عدة أسابيع وقتل معهم عدد من العناصر.
ونوهت الدفاع الإسرائيلية إلى أن الضيف قد عمل الضيف بشكل وثيق مع يحيي السنوار وأدار خلال الحرب أنشطة "حماس" في قطاع غزة موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري للحركة.
وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "مقتل محمد الضيف خطوة كبيرة في مساعي القضاء على حماس" مشيرا إلى أن عملية استهداف محمد الضيف "كانت دقيقة وعالية الجودة".
الجدير بالذكر، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة بتاريخ 14 يوليو/تموز استهدفت فيها منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.
وتسببت الغارة بمقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين بينهم العشرات من الأطفال والنساء.
وبعد الاستهداف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "عملية المواصي استهدفت الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما".