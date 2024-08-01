https://sarabic.ae/20240801/الكويت-ترد-على-مزاعم-استخدام-أراضيها-وقواعدها-العسكرية-منطلقا-لاستهداف-دول-الجوار-1091328393.html
الكويت ترد على مزاعم "استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية منطلقا لاستهداف دول الجوار"
الكويت ترد على مزاعم "استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية منطلقا لاستهداف دول الجوار"
سبوتنيك عربي
ردت الكويت، اليوم الخميس، على مزاعم بشأن استخدام أراضيها وقواعدها، كمنطلق لاستهداف دول الجوار. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:20+0000
2024-08-01T16:20+0000
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وجاء في بيان باسم المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن حمد جاسم الصقر، أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي "تنفي صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".وتابعت رئاسة الأركان، مؤكدة أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت في يناير/ كانون الثاني 2020، وبشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة"، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.وأكدت رئاسة الأركان وقتها، عدم صحة هذه الأخبار، وأنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات، وأهابت بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة، والابتعاد عن نشرها او تداولها.
https://sarabic.ae/20220629/وقائع-فساد-وسرقة-داخل-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-بعشرات-ملايين-الدولارات-1064407780.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الكويت ترد على مزاعم "استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية منطلقا لاستهداف دول الجوار"
ردت الكويت، اليوم الخميس، على مزاعم بشأن استخدام أراضيها وقواعدها، كمنطلق لاستهداف دول الجوار.
وجاء في بيان باسم المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن حمد جاسم الصقر، أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي "تنفي صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".
وتابعت رئاسة الأركان، مؤكدة أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت في يناير/ كانون الثاني 2020، وبشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة"، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار، وفقا لصحيفة
"الجريدة" الكويتية.
وأكدت رئاسة الأركان وقتها، عدم صحة هذه الأخبار، وأنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات، وأهابت بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة، والابتعاد عن نشرها او تداولها.