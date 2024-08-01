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بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
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بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار "فنوكوفو" في موسكو، لاستقبال الروس الذين عادوا بعد عملية تبادل السجناء. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T19:35+0000
2024-08-01T19:43+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى مطار فنوكوفو بموسكو، حيث هبطت الطائرة التي تقل الروس الذين عادوا بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الناتو.وأضاف "التقى بوتين بالروس الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة وهنأهم على عودتهم إلى أرض الوطن".وأكد الرئيس الروسي للعائدين الروسي خلال عملية تبادل السجناء، أن "وطنهم الأم لم ينساهم، ولو لدقيقة واحدة".
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روسيا, العالم

بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو

19:35 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 19:43 GMT 01.08.2024)
© Sputnik . موكب الرئيس بوتين مع سيارة أوروس خلال حفل التنصيب
موكب الرئيس بوتين مع سيارة أوروس خلال حفل التنصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik .
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أفادد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار "فنوكوفو" في موسكو، لاستقبال الروس الذين عادوا بعد عملية تبادل السجناء.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى مطار فنوكوفو بموسكو، حيث هبطت الطائرة التي تقل الروس الذين عادوا بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الناتو.
وأضاف "التقى بوتين بالروس الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة وهنأهم على عودتهم إلى أرض الوطن".
وأكد الرئيس الروسي للعائدين الروسي خلال عملية تبادل السجناء، أن "وطنهم الأم لم ينساهم، ولو لدقيقة واحدة".
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