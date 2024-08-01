https://sarabic.ae/20240801/حزب-الله-اللبناني-يعلن-عن-إطلاق-صواريخ-دفاع-جوي-على-طائرات-حربية-إسرائيلية-1091337372.html
"حزب الله" اللبناني يعلن عن إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية إسرائيلية
"حزب الله" اللبناني يعلن عن إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، مؤكداً أنه أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود اللبنانية. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T23:10+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح البيان، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة في وحدات الدفاع الجوي أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على الطائرات الإسرائيلية الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية.وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، إن "حزب الله" اللبناني أطلق رشقة صواريخ ثقيلة على عدة مواقع للجيش الإسرائيلي مقابل القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية".وأفاد المصدر بسماع أصوات انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية فوق القطاع الشرقي من جنوب لبنان.كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلاً في بلدة شمع في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن إطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240801/أمين-عام-حزب-الله-ردنا-على-اعتداء-إسرائيل-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-محسوم-وحقيقي-ومدروس-1091327081.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
"حزب الله" اللبناني يعلن عن إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، مؤكداً أنه أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود اللبنانية.
جنوب لبنان - سبوتنيك
. وأوضح البيان، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة في وحدات الدفاع الجوي أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على الطائرات الإسرائيلية الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية.
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، إن "حزب الله" اللبناني أطلق رشقة صواريخ ثقيلة على عدة مواقع للجيش الإسرائيلي مقابل القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية".
وأفاد المصدر بسماع أصوات انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية
فوق القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلاً في بلدة شمع في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن إطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا الإسرائيلية.