https://sarabic.ae/20240801/كا-52-إم-تضرب-نقطة-أوكرانية-محصنة-بصواريخ-فيخر---1091306909.html
"كا-52 إم" تضرب نقطة أوكرانية محصنة بصواريخ "فيخر"
"كا-52 إم" تضرب نقطة أوكرانية محصنة بصواريخ "فيخر"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام مروحية روسية من طراز "كا-52 إم" بتنفيذ هجوم استهدف نقطة محصنة متواجدة في المنطقثة الخاضعة لمسؤولية مجموعة قوات... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T08:18+0000
2024-08-01T08:18+0000
2024-08-01T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها، إن الضربة التي نفذتها المروحية الروسية استخدمت فيها صواريخ جوية من طراز "إس-8" وصواريخ "فيخر" الموجهة التي تستهدف إحداثيات محددة.ونوه قائد المروحية، إلى أن العمل يتم عادة باستخدام مروحيتين من طراز "كا-52 إم" و"مي-28"، حيث تم تلقي أمر المهمة وأخذ الطاقم الإحداثيات وانطلقنا إلى المنطقة المستهدفة قمنا بتنفيذ غارة جوية على أحد مواقع المنطقة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240801/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091306275.html
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القوات الروسية, الجيش الروسي, رصد عسكري
القوات الروسية, الجيش الروسي, رصد عسكري
"كا-52 إم" تضرب نقطة أوكرانية محصنة بصواريخ "فيخر"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام مروحية روسية من طراز "كا-52 إم" بتنفيذ هجوم استهدف نقطة محصنة متواجدة في المنطقثة الخاضعة لمسؤولية مجموعة قوات "الشرق" الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها، إن الضربة التي نفذتها المروحية الروسية استخدمت فيها صواريخ جوية من طراز "إس-8" وصواريخ "فيخر" الموجهة التي تستهدف إحداثيات محددة.
ونقلت الدفاع الروسية عن قائد المروحية: "بعد استخدام أسلحة المروحية، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ (لتفادي الصواريخ المضادة)، وأطلق بوالين حرارية وعاد الطاقم إلى مطار الانطلاق".
ونوه قائد المروحية، إلى أن العمل يتم عادة باستخدام مروحيتين من طراز "كا-52 إم" و"مي-28"، حيث تم تلقي أمر المهمة وأخذ الطاقم الإحداثيات وانطلقنا إلى المنطقة المستهدفة قمنا بتنفيذ غارة جوية على أحد مواقع المنطقة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن التقرير الصادر عن الطاقم المسؤول عن الإطلاق في الطائرة، فقد تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.