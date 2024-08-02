https://sarabic.ae/20240802/البنتاغون-ينشر-أسراب-مقاتلات-ومدمرات-حربية-جديدة-في-الشرق-الأوسط-1091371192.html

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في الشرق الأوسط

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر سفن بحرية إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية بالتوجه إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من ضربة انتقامية إيرانية... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T22:52+0000

2024-08-02T22:52+0000

2024-08-02T22:52+0000

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وقال البيان مساء اليوم الجمعة، "أمر الوزير أوستن بنشر أسراب مقاتلات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى القيادة الأمريكية الأوروبية ومناطق القيادة المركزية الأمريكية".كما أمر أوستن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن باستبدال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت، والتي تم نشرها في المنطقة حتى الآن.وستقوم الولايات المتحدة أيضًا بنشر طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة لتعزيز قدرتها على الدعم الجوي. علاوة على ذلك، أمر أوستن بنشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي على الدعم الجوي الدفاعي.وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

https://sarabic.ae/20240802/مراقبون-قبول-إسرائيل-رد-المقاومة-على-اغتيال-هنية-وشكر-يحدد-مصير-المرحلة-المقبلة-1091366915.html

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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله