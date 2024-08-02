البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240802/البنتاغون-ينشر-أسراب-مقاتلات-ومدمرات-حربية-جديدة-في-الشرق-الأوسط-1091371192.html
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في الشرق الأوسط
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر سفن بحرية إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية بالتوجه إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من ضربة انتقامية إيرانية... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T22:52+0000
2024-08-02T22:52+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
إسماعيل هنية
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
وقال البيان مساء اليوم الجمعة، "أمر الوزير أوستن بنشر أسراب مقاتلات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى القيادة الأمريكية الأوروبية ومناطق القيادة المركزية الأمريكية".كما أمر أوستن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن باستبدال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت، والتي تم نشرها في المنطقة حتى الآن.وستقوم الولايات المتحدة أيضًا بنشر طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة لتعزيز قدرتها على الدعم الجوي. علاوة على ذلك، أمر أوستن بنشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي على الدعم الجوي الدفاعي.وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
https://sarabic.ae/20240802/مراقبون-قبول-إسرائيل-رد-المقاومة-على-اغتيال-هنية-وشكر-يحدد-مصير-المرحلة-المقبلة-1091366915.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في الشرق الأوسط

22:52 GMT 02.08.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر سفن بحرية إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية بالتوجه إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من ضربة انتقامية إيرانية على إسرائيل، حسبما قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينغ.
وقال البيان مساء اليوم الجمعة، "أمر الوزير أوستن بنشر أسراب مقاتلات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى القيادة الأمريكية الأوروبية ومناطق القيادة المركزية الأمريكية".
ولفت البيان إلى أن البنتاغون يتخذ أيضا خطوات لزيادة الاستعداد لنشر دفاع صاروخي باليستي إضافي من الأرض".
كما أمر أوستن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن باستبدال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت، والتي تم نشرها في المنطقة حتى الآن.
وستقوم الولايات المتحدة أيضًا بنشر طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة لتعزيز قدرتها على الدعم الجوي. علاوة على ذلك، أمر أوستن بنشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي على الدعم الجوي الدفاعي.
مشاهد من تشييع إسماعيل هنية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مراقبون: قبول إسرائيل رد المقاومة على اغتيال هنية وشكر يحدد مصير المرحلة المقبلة
17:39 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала