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بث مباشر لمراسم تشييع إسماعيل هنية في قطر... فيديو
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"حماس" تنفي لـ"سبوتنيك" تعيين رئيس جديد خلفا لإسماعيل هنية حتى الآن
"حماس" تنفي لـ"سبوتنيك" تعيين رئيس جديد خلفا لإسماعيل هنية حتى الآن
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية حتى الآن، مؤكداً أنه عند الانتخاب سيتم الإعلان عن الاسم بشكلٍ رسمي. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T09:15+0000
2024-08-02T09:15+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك"، "ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية في الوقت الحالي".وتابع: "عندما يتم الانتخاب ستعلن الحركة عن الاسم المنتخب لرئاسة المكتب السياسي بشكل رسمي".وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
https://sarabic.ae/20240731/الإذاعة-الإسرائيلية-لن-تكون-هناك-مشكلة-في-إيجاد-بديل-عن-إسماعيل-هنية-من-داخل-حماس-1091294189.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم العربي, الأخبار

"حماس" تنفي لـ"سبوتنيك" تعيين رئيس جديد خلفا لإسماعيل هنية حتى الآن

09:15 GMT 02.08.2024
© Sputnikرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik
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أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية حتى الآن، مؤكداً أنه عند الانتخاب سيتم الإعلان عن الاسم بشكلٍ رسمي.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك"، "ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية في الوقت الحالي".
وتابع: "عندما يتم الانتخاب ستعلن الحركة عن الاسم المنتخب لرئاسة المكتب السياسي بشكل رسمي".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
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وأوضح المصدر أن "الانتخاب يتم وفقاً للقانون الداخلي للحركة، بعد اجتماع مجلس الشورى في حركة حماس، ويتم الإعلان رسمياً عن الاسم بعد الاجتماع".
وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
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