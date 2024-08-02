https://sarabic.ae/20240802/روسيا-تبلغ-عن-وجود-انتهاكات-لشركات-الإنترنت-الأمريكية-1091362179.html
روسيا تبلغ عن وجود انتهاكات لشركات الإنترنت الأمريكية
روسيا تبلغ عن وجود انتهاكات لشركات الإنترنت الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو أبلغت المنظمات الدولية حول انتهاكات شركات الإنترنت الأمريكية لمبادئ حرية الوصول إلى... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T15:06+0000
2024-08-02T15:06+0000
2024-08-02T15:06+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم لفت انتباه جميع المنظمات الدولية الرائدة والمسؤولة عن مراعاة مبدأ حرية الوصول إلى المعلومات (الانتهاكات حرية نشر المعلومات من قبل شركات الإنترنت في الولايات المتحدة)، ولكن للأسف، لم يتم الإصغاء لذلك، كما حدث مع اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الروسي حول وضع اتفاقية دولية تنظم أنشطة أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة".وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، ألكسندر خينشتين، إن سرعات التحميل على موقع "يوتيوب" على أجهزة الكمبيوتر قد تنخفض بنسبة 70%، وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على اتصالات الهاتف المحمول.وفي وقت لاحق، صرحت "روسكومنادزور" لوكالة "سبوتنيك" أن أسباب اتخاذ إجراءات ضد موقع "يوتيوب" هي عدم احترام روسيا ومواطنيها، فضلاً عن الانتهاكات العديدة للقانون.
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روسيا
روسيا تبلغ عن وجود انتهاكات لشركات الإنترنت الأمريكية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو أبلغت المنظمات الدولية حول انتهاكات شركات الإنترنت الأمريكية لمبادئ حرية الوصول إلى المعلومات، لكنها لم تستمع إلى الجانب الروسي.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم لفت انتباه جميع المنظمات الدولية الرائدة والمسؤولة عن مراعاة مبدأ حرية الوصول إلى المعلومات (الانتهاكات حرية نشر المعلومات من قبل شركات الإنترنت في الولايات المتحدة)، ولكن للأسف، لم يتم الإصغاء لذلك، كما حدث مع اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الروسي حول وضع اتفاقية دولية تنظم أنشطة أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة".
وأكدت زاخاروفا، أن الخارجية الروسية دعت، في وقت سابق، أيضًا إلى تطوير قواعد قانونية دولية من شأنها ترسيخ الشفافية في سياسة مراقبة منصات الإنترنت.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، ألكسندر خينشتين، إن سرعات التحميل على موقع "يوتيوب" على أجهزة الكمبيوتر قد تنخفض بنسبة 70%، وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على اتصالات الهاتف المحمول.
وفي وقت لاحق، صرحت "روسكومنادزور" لوكالة "سبوتنيك" أن أسباب اتخاذ إجراءات ضد موقع "يوتيوب" هي عدم احترام روسيا ومواطنيها، فضلاً عن الانتهاكات العديدة للقانون.