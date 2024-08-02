صور قديمة للجزائرية إيمان خليف تتصدر وتضامن من أبطال عالميين... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240802/صور-قديمة-للجزائرية-إيمان-خليف-تتصدر-وتضامن-من-أبطال-عالميين-صور-1091358262.html
صور قديمة للجزائرية إيمان خليف تتصدر وتضامن من أبطال عالميين... صور
صور قديمة للجزائرية إيمان خليف تتصدر وتضامن من أبطال عالميين... صور
سبوتنيك عربي
أثيرت ضجة كبيرة حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التشكيك بجنسها. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T13:16+0000
2024-08-02T13:16+0000
مجتمع
العالم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091357814_0:556:832:1024_1920x0_80_0_0_bd62b30f1f639601a48e11e926eb1333.jpg
ردا على ذلك، في الساعات الأخيرة، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي صور الملاكمة في طفولتها دفاعا عنها ودعما لها.يذكر أن خليف أوقفت العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب ما أسماه عدم "استيفاء معايير الأهلية الجنسية".وتأهلت الملاكمة إيمان خليف إلى الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة لوزن 66 كغ، بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني عقب مرور 46 ثانية فقط.فيما تسبب فوزها السريع بزيادة الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية بسبب السماح لها بخوض منافسات الملاكمة في باريس.غير أن اللجنة الأولمبية الدولية دافعت عن قرارها، موضحة في بيان أمس، أن جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ملتزمون بلوائح الأهلية والدخول في المسابقة.وقال الصحفي الإيطالي أندريا فيانيلو، عبر حسابه على منصة "إكس": "إيمان خليف تدربت مع ملاكميننا الإيطاليين في أسيزي ولم يعترض أحد منهم، قصة حزينة وغير أولمبية".وتضامنت بطلة الملاكمة العالمية، الإيرالندية إيمي بروديرست، مع الملاكمة، إيمان خليف، على خلفية الحملة التي تتعرض لها من الإعلام الغربي.وقالت، بطلة العالم للملاكمة سنة 2022، وبطلة أوروبا للملاكمة 6 مرات، إيمي بروديريست: "هذا آخر ما سأتحدث عنه بخصوص هذا الوضع المجنون، الاتحاد الدولي للملاكمة، أصدر منذ نحو سنة، بيانا أوضح من خلاله بأن هناك ملاكمين فشلا في اختبار تحديد الجنس".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091357814_0:400:832:1024_1920x0_80_0_0_293a268eedc3535d71d8652153218e3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة
العالم, رياضة

صور قديمة للجزائرية إيمان خليف تتصدر وتضامن من أبطال عالميين... صور

13:16 GMT 02.08.2024
© Photo / منصة "إكس"/ @ShaykhSulaimanصورة متداولة يقال إنها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في طفولتها
صورة متداولة يقال إنها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في طفولتها - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / منصة "إكس"/ @ShaykhSulaiman
تابعنا عبر
أثيرت ضجة كبيرة حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التشكيك بجنسها.
ردا على ذلك، في الساعات الأخيرة، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي صور الملاكمة في طفولتها دفاعا عنها ودعما لها.
يذكر أن خليف أوقفت العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب ما أسماه عدم "استيفاء معايير الأهلية الجنسية".
وتأهلت الملاكمة إيمان خليف إلى الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة لوزن 66 كغ، بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني عقب مرور 46 ثانية فقط.
فيما تسبب فوزها السريع بزيادة الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية بسبب السماح لها بخوض منافسات الملاكمة في باريس.
غير أن اللجنة الأولمبية الدولية دافعت عن قرارها، موضحة في بيان أمس، أن جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ملتزمون بلوائح الأهلية والدخول في المسابقة.
وقال الصحفي الإيطالي أندريا فيانيلو، عبر حسابه على منصة "إكس": "إيمان خليف تدربت مع ملاكميننا الإيطاليين في أسيزي ولم يعترض أحد منهم، قصة حزينة وغير أولمبية".
وتضامنت بطلة الملاكمة العالمية، الإيرالندية إيمي بروديرست، مع الملاكمة، إيمان خليف، على خلفية الحملة التي تتعرض لها من الإعلام الغربي.
وقالت، بطلة العالم للملاكمة سنة 2022، وبطلة أوروبا للملاكمة 6 مرات، إيمي بروديريست: "هذا آخر ما سأتحدث عنه بخصوص هذا الوضع المجنون، الاتحاد الدولي للملاكمة، أصدر منذ نحو سنة، بيانا أوضح من خلاله بأن هناك ملاكمين فشلا في اختبار تحديد الجنس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала