https://sarabic.ae/20240802/غالانت-تل-أبيب-تواجه-مرحلة-صعبة-في-قدرتها-لاستعادة-المحتجزين-بقطاع-غزة-1091367388.html
غالانت: تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة
غالانت: تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، إن تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T18:20+0000
2024-08-02T18:20+0000
2024-08-02T18:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/18/1087324585_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_68bb943735111a59384961cb756f53cc.jpg
وأضاف غالانت لأوستن: "التعاون الأمني غير المسبوق بين البلدين ضد إيران ووكلائها أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار الإقليميين".في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط"، لافتةً إلى أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي أن التصعيد ليس حتميا".كذلك ذكرت الوزارة، أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي دعمهم الراسخ لأمن إسرائيل والتزام واشنطن بتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة"، موضحةً أن "وزير الدفاع لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها".
https://sarabic.ae/20240721/غالانت-ندعم-نتنياهو-لإبرام-صفقة-تبادل-الرهائن-برغم-الخلافات-1090999425.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/18/1087324585_205:0:1840:1226_1920x0_80_0_0_4557678db518075362ab447f1a1ec923.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
غالانت: تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، إن تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة.
وأضاف غالانت
لأوستن: "التعاون الأمني غير المسبوق بين البلدين ضد إيران ووكلائها أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار الإقليميين".
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط"، لافتةً إلى أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي
أن التصعيد ليس حتميا".
كذلك ذكرت الوزارة، أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي دعمهم الراسخ لأمن إسرائيل والتزام واشنطن بتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة"، موضحةً أن "وزير الدفاع لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها".