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https://sarabic.ae/20240802/-أستراليا-التحقيق-في-وفاة-موظفي-إغاثة-أستراليين-بغزة-كشف-عن-إخفاقات-جسيمة-للجيش-الإسرائيلي-1091338396.html
أستراليا: التحقيق في وفاة موظفي إغاثة أستراليين بغزة كشف عن "إخفاقات جسيمة" للجيش الإسرائيلي
أستراليا: التحقيق في وفاة موظفي إغاثة أستراليين بغزة كشف عن "إخفاقات جسيمة" للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
خلص تحقيق حكومي أسترالي، نُشر اليوم الجمعة، إلى أن غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة عمال إغاثة كانوا يسافرون في قافلة مساعدات إلى غزة كانت نتيجة "إخفاقات... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T03:55+0000
2024-08-02T05:08+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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تم تكليف رئيس القوات الجوية الأسترالية السابق، مارك بنسكين، بمراقبة رد إسرائيل على الغارة. وجد تقريره الذي تم رفع السرية عنه ونشر يوم الجمعة، أن ثلاث مركبات في قافلة المساعدات "تم استهدافها بشكل متتابع نسبيًا" بعد أن وُصفت بأنها مشبوهة.وأشار بنسكين إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار قد حددت المركبات بعد أن قررت أن بعض أفراد أمن الجمعية كانوا يحملون أسلحة، مضيفا أن الغارة كانت نتيجة "انهيار كبير في الوعي بالوضع".كان المواطن الأسترالي لالزاومي "زومي" فرانكوم من بين مجموعة من سبعة موظفين في مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" قُتلوا في أبريل عندما تم استهداف قافلتهم بالغلط بغارة جوية إسرائيلية.وأثارت الوفيات -- لمواطن أسترالي، وثلاثة بريطانيين، ومواطن من أمريكا الشمالية، وفلسطيني وبولندي -- غضبًا عالميًا ودعوة متجددة لضمان سلامة عمال الإغاثة في غزة.تأسست مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية، التي تقدم الطعام للمناطق المنكوبة بالأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، على يد الطاهي الشهير خوسيه أندريس.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعترف سابقًا بأن الجيش "دون قصد" قتل المتطوعين.
https://sarabic.ae/20240404/المطبخ-المركزي-العالمي-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-بمقتل-7-من-موظفيها-إثر-غارة-إسرائيلية-في-قطاع-غزة-1087684135.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أستراليا: التحقيق في وفاة موظفي إغاثة أستراليين بغزة كشف عن "إخفاقات جسيمة" للجيش الإسرائيلي

03:55 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 02.08.2024)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHدخان يتصاعد من أحد المباني، خلال غارة للجيش الإسرائيلي في قرية العقبة الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
دخان يتصاعد من أحد المباني، خلال غارة للجيش الإسرائيلي في قرية العقبة الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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خلص تحقيق حكومي أسترالي، نُشر اليوم الجمعة، إلى أن غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة عمال إغاثة كانوا يسافرون في قافلة مساعدات إلى غزة كانت نتيجة "إخفاقات جسيمة" مثل "التعرف الخاطئ".
تم تكليف رئيس القوات الجوية الأسترالية السابق، مارك بنسكين، بمراقبة رد إسرائيل على الغارة.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تدعو لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية في غزة
4 أبريل, 12:24 GMT
وجد تقريره الذي تم رفع السرية عنه ونشر يوم الجمعة، أن ثلاث مركبات في قافلة المساعدات "تم استهدافها بشكل متتابع نسبيًا" بعد أن وُصفت بأنها مشبوهة.
وأشار بنسكين إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار قد حددت المركبات بعد أن قررت أن بعض أفراد أمن الجمعية كانوا يحملون أسلحة، مضيفا أن الغارة كانت نتيجة "انهيار كبير في الوعي بالوضع".
كان المواطن الأسترالي لالزاومي "زومي" فرانكوم من بين مجموعة من سبعة موظفين في مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" قُتلوا في أبريل عندما تم استهداف قافلتهم بالغلط بغارة جوية إسرائيلية.
وأثارت الوفيات -- لمواطن أسترالي، وثلاثة بريطانيين، ومواطن من أمريكا الشمالية، وفلسطيني وبولندي -- غضبًا عالميًا ودعوة متجددة لضمان سلامة عمال الإغاثة في غزة.
تأسست مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية، التي تقدم الطعام للمناطق المنكوبة بالأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، على يد الطاهي الشهير خوسيه أندريس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعترف سابقًا بأن الجيش "دون قصد" قتل المتطوعين.
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