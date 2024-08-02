https://sarabic.ae/20240802/-أستراليا-التحقيق-في-وفاة-موظفي-إغاثة-أستراليين-بغزة-كشف-عن-إخفاقات-جسيمة-للجيش-الإسرائيلي-1091338396.html

أستراليا: التحقيق في وفاة موظفي إغاثة أستراليين بغزة كشف عن "إخفاقات جسيمة" للجيش الإسرائيلي

أستراليا: التحقيق في وفاة موظفي إغاثة أستراليين بغزة كشف عن "إخفاقات جسيمة" للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

خلص تحقيق حكومي أسترالي، نُشر اليوم الجمعة، إلى أن غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة عمال إغاثة كانوا يسافرون في قافلة مساعدات إلى غزة كانت نتيجة "إخفاقات... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T03:55+0000

2024-08-02T03:55+0000

2024-08-02T05:08+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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تم تكليف رئيس القوات الجوية الأسترالية السابق، مارك بنسكين، بمراقبة رد إسرائيل على الغارة. وجد تقريره الذي تم رفع السرية عنه ونشر يوم الجمعة، أن ثلاث مركبات في قافلة المساعدات "تم استهدافها بشكل متتابع نسبيًا" بعد أن وُصفت بأنها مشبوهة.وأشار بنسكين إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار قد حددت المركبات بعد أن قررت أن بعض أفراد أمن الجمعية كانوا يحملون أسلحة، مضيفا أن الغارة كانت نتيجة "انهيار كبير في الوعي بالوضع".كان المواطن الأسترالي لالزاومي "زومي" فرانكوم من بين مجموعة من سبعة موظفين في مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" قُتلوا في أبريل عندما تم استهداف قافلتهم بالغلط بغارة جوية إسرائيلية.وأثارت الوفيات -- لمواطن أسترالي، وثلاثة بريطانيين، ومواطن من أمريكا الشمالية، وفلسطيني وبولندي -- غضبًا عالميًا ودعوة متجددة لضمان سلامة عمال الإغاثة في غزة.تأسست مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية، التي تقدم الطعام للمناطق المنكوبة بالأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، على يد الطاهي الشهير خوسيه أندريس.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعترف سابقًا بأن الجيش "دون قصد" قتل المتطوعين.

https://sarabic.ae/20240404/المطبخ-المركزي-العالمي-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-بمقتل-7-من-موظفيها-إثر-غارة-إسرائيلية-في-قطاع-غزة-1087684135.html

غزة

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سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل