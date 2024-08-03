https://sarabic.ae/20240803/البيت-الأبيض-يوضح-سبب-تصرف-بايدن-الغريب-لحظة-استقباله--السجناء-1091375240.html
البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناء
البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناء
سبوتنيك عربي
صرح نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقل الطائرة التي أقلت على متنها السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا بعد تبادل... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T07:56+0000
2024-08-03T07:56+0000
2024-08-03T07:56+0000
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وقالت بيتس على منصة "إكس": " شكر بايدن شخصياً أفراد الطاقم الذين أعادوا هؤلاء الرجال الشجعان إلى عائلاتهم".وأضاف ساخرا: "هل كان يعتقد أنه سيجري تبادله مع روسيا؟؟".وفي وقت سابق، انتشر على الإنترنت مقطع يظهر فيه كيف صعد الرئيس فجأة، بعد تحية الأشخاص المحررين، إلى طائرة فارغة، تاركا نائبته كامالا هاريس وآخرين في حيرة. وبعد أن ظل هناك لبضع دقائق، عاد بايدن إلى الخارج.وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس في استقبال الجواسيس الأمريكيين الذين أفرجت عنهم روسيا بمراسيم وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل إطلاق سراح مواطنين روس كانوا في السجون الأمريكية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناء
صرح نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقل الطائرة التي أقلت على متنها السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا بعد تبادل الأسرى لتحية الطاقم.
وقالت بيتس على منصة "إكس": " شكر بايدن شخصياً أفراد الطاقم الذين أعادوا هؤلاء الرجال الشجعان إلى عائلاتهم".
وكتب الضابط السابق في استخبارات البحرية الأمريكية في حسابه على منصة "إكس": "صعد (بايدن) على متن الطائرة بعد نزول السجناء".
وأضاف ساخرا: "هل كان يعتقد أنه سيجري تبادله مع روسيا؟؟".
وفي وقت سابق، انتشر على الإنترنت مقطع يظهر فيه كيف صعد الرئيس فجأة، بعد تحية الأشخاص المحررين، إلى طائرة فارغة، تاركا نائبته كامالا هاريس وآخرين في حيرة. وبعد أن ظل هناك لبضع دقائق، عاد بايدن إلى الخارج.
وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس في استقبال الجواسيس الأمريكيين الذين أفرجت عنهم روسيا بمراسيم وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل إطلاق سراح مواطنين روس كانوا في السجون الأمريكية.