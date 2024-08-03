https://sarabic.ae/20240803/الخرطوم-تحظر-السفر-إلى-المثلث-الحدودي-بين-السودان-وليبيا-ومصر-1091373995.html

الخرطوم تحظر السفر إلى المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر

الخرطوم تحظر السفر إلى المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر

سبوتنيك عربي

حظرت سلطات الولاية الشمالية السودانية السفر إلى المنطقة الحدودية المعروفة بـ"المثلث" التي تربط بين السودان وليبيا ومصر. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T06:18+0000

2024-08-03T06:18+0000

2024-08-03T06:18+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

أخبار السودان اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg

وأوضح موقع "أخبار السودان" أن منطقة المثلث الحدودية تعتبر البوابة الرئيسية للجوء السودانيين إلى دولة ليبيا بسبب تفاقم المعارك في الفاشر.وينص القرار الذي أصدره عبد المعز أحمد أمين، مدير وحدة الشهيد إسماعيل بلال إسماعيل الإدارية، على منع أصحاب الترحيلات السفرية من السفر من منطقة الخناق إلى المثلث حتى إشعار آخر، وأي شخص يخالف هذا التوجيه سيتعرض للمساءلة القانونية.في سياق متصل، يرى عامر الحمري، صاحب ترحيلات في المثلث الحدودي، أن قرار السلطات السودانية بإيقاف السفر يهدف إلى الحد من عمليات اللجوء المستمرة نحو ليبيا، مشيرًا إلى الاكتظاظ الحاصل في المثلث، حيث يعيش المواطنون في ظروف سيئة دون مأوى أو غذاء أو دواء، ما أدى إلى انتشار الأمراض والسرقات ومظاهر سلبية مثل المخدرات واستغلال أصحاب الترحيلات للمسافرين.من جانبه، يرى المواطن السوداني إبراهيم موسى المبارك الذي يوجد في منطقة المثلث الحدودي، أن مئات الأسر السودانية المتجهة إلى مدينة الكفرة الليبية تتجمع في ظروف إنسانية مأساوية، مع عدم وجود مراكز لاستقبال مزيد من العائلات.يذكر أن مدينة الكفرة الليبية تعاني من تدفق آلاف اللاجئين من دولة السودان بعد أن أجبرتهم ويلات الحرب على الهجرة إلى ليبيا لتكون الكفرة هي الملاذ الآمن لهم.يأتي ذلك في ظل مخاوف من عدم استيعاب المدينة الصغيرة التي تقع جنوب شرقي ليبيا من ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من المدن القريبة من الحدود الليبية.ونقلت عن الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بالإنابة الممثل الخاص للأمين العام، جورجيت غانيون، التي صرّحت أثناء زيارتها إلى الكفرة قائلة: "تساعد السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة في الكفرة وفي جميع أنحاء ليبيا اللاجئين السودانيين بشكل فاعل. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات والتحديات الإنسانية المتزايدة بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية".وكانت الأمم المتحدة في ليبيا قد أطلقت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا للعام 2024، والتي نسقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تقديم الدعم للجهود التي تقودها السلطات والمجتمع وضمان تقاسم المسؤولية مع دولة ليبيا والسلطات المحلية والسكان الليبيين.

https://sarabic.ae/20240731/البرهان-يدعو-السعودية-والولايات-المتحدة-إلى-الحديث-مع-حكومة-السودان-1091295157.html

https://sarabic.ae/20240724/السودان-الولاية-الشمالية-تقرر-ترحيل-600-أجنبي-لـتقنين-الوجود-الأجنبي-فيها-1091093155.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار