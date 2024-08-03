تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
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https://sarabic.ae/20240803/تحديد-موعد-أول-مناظرة-بين-ترامب-وكامالا-هاريس-1091373070.html
تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس
تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن موعد أول مناظرة ستجمعه بكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T05:13+0000
2024-08-03T05:13+0000
ترامب
نائب الرئيس الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد اتفقت مع "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس يوم الأربعاء الموافق في الرابع من سبتمبر المقبل".ووفقا له، ستعقد المناظرة في كومنولث بنسلفانيا العظيم، على موقع في منطقة لم يتم تحديدها بعد.ويأتي ترشيح هاريس المحتمل لخلافة بايدن في السباق الانتخابي بعدما انسحب الأخير، وقام بتزكية نائبته التي نالت تأييد كبار أعضاء الحزب الديمقراطي، وتنتظر الترشيح الرسمي في مؤتمر الحزب المقبل خلال الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20240802/تقديم-مشروع-قانون-لحرمان-رؤساء-أميركا-من-الحصانة-الجنائية-للكونغرس-1091340404.html
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ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية

تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس

05:13 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن موعد أول مناظرة ستجمعه بكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد اتفقت مع "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس يوم الأربعاء الموافق في الرابع من سبتمبر المقبل".
ووفقا له، ستعقد المناظرة في كومنولث بنسلفانيا العظيم، على موقع في منطقة لم يتم تحديدها بعد.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
تقديم مشروع قانون لحرمان رؤساء أميركا من الحصانة الجنائية للكونغرس
أمس, 07:08 GMT
ويأتي ترشيح هاريس المحتمل لخلافة بايدن في السباق الانتخابي بعدما انسحب الأخير، وقام بتزكية نائبته التي نالت تأييد كبار أعضاء الحزب الديمقراطي، وتنتظر الترشيح الرسمي في مؤتمر الحزب المقبل خلال الشهر الجاري.
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