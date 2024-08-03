https://sarabic.ae/20240803/تحديد-موعد-أول-مناظرة-بين-ترامب-وكامالا-هاريس-1091373070.html
تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس
تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن موعد أول مناظرة ستجمعه بكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T05:13+0000
2024-08-03T05:13+0000
2024-08-03T05:13+0000
ترامب
نائب الرئيس الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد اتفقت مع "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس يوم الأربعاء الموافق في الرابع من سبتمبر المقبل".ووفقا له، ستعقد المناظرة في كومنولث بنسلفانيا العظيم، على موقع في منطقة لم يتم تحديدها بعد.ويأتي ترشيح هاريس المحتمل لخلافة بايدن في السباق الانتخابي بعدما انسحب الأخير، وقام بتزكية نائبته التي نالت تأييد كبار أعضاء الحزب الديمقراطي، وتنتظر الترشيح الرسمي في مؤتمر الحزب المقبل خلال الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20240802/تقديم-مشروع-قانون-لحرمان-رؤساء-أميركا-من-الحصانة-الجنائية-للكونغرس-1091340404.html
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ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس
كشف الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن موعد أول مناظرة ستجمعه بكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد اتفقت مع "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس
يوم الأربعاء الموافق في الرابع من سبتمبر المقبل".
ووفقا له، ستعقد المناظرة في كومنولث بنسلفانيا العظيم، على موقع في منطقة لم يتم تحديدها بعد.
ويأتي ترشيح هاريس المحتمل لخلافة بايدن في السباق الانتخابي بعدما انسحب الأخير، وقام بتزكية نائبته التي نالت تأييد كبار أعضاء الحزب الديمقراطي، وتنتظر الترشيح الرسمي في مؤتمر الحزب المقبل خلال الشهر الجاري.