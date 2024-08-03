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https://sarabic.ae/20240803/حماس-تعلن-مقتل-9-عناصر-بينهم-3-من-القسام-في-عمليات-إسرائيلية-في-طولكرم-بالضفة-الغربية-1091383281.html
"حماس" تعلن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من "القسام" في عمليات إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية
"حماس" تعلن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من "القسام" في عمليات إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من كتائب "القسام"، في عمليتي اغتيال إسرائيليتين في طولكرم شمالي الضفة الغربية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T14:18+0000
2024-08-03T14:18+0000
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وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "هذه الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال الجبانة، لن تفتّ في عضد شعبنا الفلسطيني أو توهن عزيمته أو توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة"، مؤكدة أنها "ستشكِّل وقوداً لاستمرار هذه المسيرة المباركة، التي لن تتوقف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن أرضنا".ودعت الحركة "أبطال الضفة وشبابها الثائر لتصعيد الاشتباك مع العدو ومستوطنيه في كافة المحاور، وتدفيع حكومة المتطرفين الصهاينة ثمن جرائمها بحقّ شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في طريق المقاومة والتصدّي للعدوان النازي، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا"، بحسب البيان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، قصف سلاحه الجوي "مركبة وخلية إرهابية تعمل في منطقة طولكرم"، حسب وصفه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل والإفراج عن المحتجزين لدى الجانبين.
https://sarabic.ae/20240723/حماس-تعلن-اغتيال-إسرائيل-لـ3-من-قادتها-في-طولكرم-بالضفة-الغربية-1091051737.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تعلن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من "القسام" في عمليات إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية

14:18 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHقصف الجيش الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
قصف الجيش الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من كتائب "القسام"، في عمليتي اغتيال إسرائيليتين في طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "هذه الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال الجبانة، لن تفتّ في عضد شعبنا الفلسطيني أو توهن عزيمته أو توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة"، مؤكدة أنها "ستشكِّل وقوداً لاستمرار هذه المسيرة المباركة، التي لن تتوقف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن أرضنا".
الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس والهيئة المستقلة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
حماس تعلن اغتيال إسرائيل لـ3 من قادتها في طولكرم بالضفة الغربية
23 يوليو, 11:02 GMT
ودعت الحركة "أبطال الضفة وشبابها الثائر لتصعيد الاشتباك مع العدو ومستوطنيه في كافة المحاور، وتدفيع حكومة المتطرفين الصهاينة ثمن جرائمها بحقّ شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في طريق المقاومة والتصدّي للعدوان النازي، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا"، بحسب البيان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، قصف سلاحه الجوي "مركبة وخلية إرهابية تعمل في منطقة طولكرم"، حسب وصفه.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل والإفراج عن المحتجزين لدى الجانبين.
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