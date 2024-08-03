https://sarabic.ae/20240803/حماس-تعلن-مقتل-9-عناصر-بينهم-3-من-القسام-في-عمليات-إسرائيلية-في-طولكرم-بالضفة-الغربية-1091383281.html

"حماس" تعلن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من "القسام" في عمليات إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية

"حماس" تعلن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من "القسام" في عمليات إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن مقتل 9 عناصر بينهم 3 من كتائب "القسام"، في عمليتي اغتيال إسرائيليتين في طولكرم شمالي الضفة الغربية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T14:18+0000

2024-08-03T14:18+0000

2024-08-03T14:18+0000

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

أخبار الضفة الغربية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/03/1091382907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4faf6bb243f11e21d9ee242fea80d4d.jpg

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "هذه الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال الجبانة، لن تفتّ في عضد شعبنا الفلسطيني أو توهن عزيمته أو توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة"، مؤكدة أنها "ستشكِّل وقوداً لاستمرار هذه المسيرة المباركة، التي لن تتوقف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن أرضنا".ودعت الحركة "أبطال الضفة وشبابها الثائر لتصعيد الاشتباك مع العدو ومستوطنيه في كافة المحاور، وتدفيع حكومة المتطرفين الصهاينة ثمن جرائمها بحقّ شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في طريق المقاومة والتصدّي للعدوان النازي، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا"، بحسب البيان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، قصف سلاحه الجوي "مركبة وخلية إرهابية تعمل في منطقة طولكرم"، حسب وصفه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل والإفراج عن المحتجزين لدى الجانبين.

https://sarabic.ae/20240723/حماس-تعلن-اغتيال-إسرائيل-لـ3-من-قادتها-في-طولكرم-بالضفة-الغربية-1091051737.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي