https://sarabic.ae/20240803/رجال-الإطفاء-في-الهند-يستخدمون-طائرات-مسيرة-لإيصال-الطعام-للكلاب-جراء-الفيضانات-فيديو-1091386494.html
رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو
رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الإطفاء في ولاية تاميل نادو الهندية، وهم يستخدمون طائرة مسيرة لإيصال الطعام للكلاب، الذين تقطعت بهم السبل... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T16:20+0000
2024-08-03T16:20+0000
2024-08-03T16:20+0000
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ويظهر في الفيديوقيام رجال الإطفاء باستخدام طائرة مسيرة محملة بطعام خاص بالكلاب، ومن ثم تقوم المسيرة بالتحليق فوق مياه الفيضانات وترمي الطعام للكلاب الذين تقطعت بهم السبل.وتشهد الهند فيضانات عارمة بانتظام خلال موسم الرياح الموسمية ما بين شهري يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، الذي يجلب معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.وتعد الأمطار ضرورية من أجل المحاصيل التي تزرع خلال هذا الموسم، لكنها غالبا ما تسفر عن أضرار جسيمة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الإطفاء في ولاية تاميل نادو الهندية، وهم يستخدمون طائرة مسيرة لإيصال الطعام للكلاب، الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة صغيرة، جراء الفيضانات.
ويظهر في الفيديوقيام رجال الإطفاء باستخدام طائرة مسيرة محملة بطعام خاص بالكلاب، ومن ثم تقوم المسيرة بالتحليق فوق مياه الفيضانات وترمي الطعام للكلاب الذين تقطعت بهم السبل.
وتشهد الهند فيضانات عارمة بانتظام خلال موسم الرياح الموسمية ما بين شهري يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، الذي يجلب معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.
وتعد الأمطار ضرورية من أجل المحاصيل التي تزرع خلال هذا الموسم، لكنها غالبا ما تسفر عن أضرار جسيمة.