رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240803/رجال-الإطفاء-في-الهند-يستخدمون-طائرات-مسيرة-لإيصال-الطعام-للكلاب-جراء-الفيضانات-فيديو-1091386494.html
رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو
رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الإطفاء في ولاية تاميل نادو الهندية، وهم يستخدمون طائرة مسيرة لإيصال الطعام للكلاب، الذين تقطعت بهم السبل... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T16:20+0000
2024-08-03T16:20+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديوقيام رجال الإطفاء باستخدام طائرة مسيرة محملة بطعام خاص بالكلاب، ومن ثم تقوم المسيرة بالتحليق فوق مياه الفيضانات وترمي الطعام للكلاب الذين تقطعت بهم السبل.وتشهد الهند فيضانات عارمة بانتظام خلال موسم الرياح الموسمية ما بين شهري يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، الذي يجلب معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.وتعد الأمطار ضرورية من أجل المحاصيل التي تزرع خلال هذا الموسم، لكنها غالبا ما تسفر عن أضرار جسيمة.
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رجال الإطفاء في الهند يستخدمون طائرات مسيرة لإيصال الطعام للكلاب جراء الفيضانات... فيديو

16:20 GMT 03.08.2024
© AP Photo / Martin Meissnerفيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في كولونيا، ألمانيا 3 فبراير 2021
فيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في كولونيا، ألمانيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الإطفاء في ولاية تاميل نادو الهندية، وهم يستخدمون طائرة مسيرة لإيصال الطعام للكلاب، الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة صغيرة، جراء الفيضانات.
ويظهر في الفيديوقيام رجال الإطفاء باستخدام طائرة مسيرة محملة بطعام خاص بالكلاب، ومن ثم تقوم المسيرة بالتحليق فوق مياه الفيضانات وترمي الطعام للكلاب الذين تقطعت بهم السبل.
وتشهد الهند فيضانات عارمة بانتظام خلال موسم الرياح الموسمية ما بين شهري يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، الذي يجلب معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.
وتعد الأمطار ضرورية من أجل المحاصيل التي تزرع خلال هذا الموسم، لكنها غالبا ما تسفر عن أضرار جسيمة.
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