https://sarabic.ae/20240803/زلزال-بقوة-68-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-الفلبين-1091371666.html
زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل الفلبين
زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل الفلبين
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فجر اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T01:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22.23 بالتوقيت العالمي (1.23 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 19 كيلومترا شرق مدينة برشلونة الفلبينية وبعمق 17 كيلومترا.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
https://sarabic.ae/20240727/الصين-تحذر-الفلبين-من-نشر-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-1091172481.html
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العالم, زلزال, الفلبين
زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل الفلبين
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فجر اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22.23 بالتوقيت العالمي (1.23 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 19 كيلومترا شرق مدينة برشلونة الفلبينية وبعمق 17 كيلومترا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.