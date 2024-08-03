طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240803/طيران-مسير-تركي-يقصف-موقعا-لقوات-قسد-عند-مثلث-الحدود-السورية-العراقية-التركية-1091382170.html
طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية
طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية
سبوتنيك عربي
قصف طيران مسيّر تركي، اليوم السبت، بغارتين متتاليتين، موقعاً وسيارة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على مثلث الحدود السورية العراقية التركية، مع معلومات عن... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T13:32+0000
2024-08-03T13:41+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082327950_0:353:1021:927_1920x0_80_0_0_65228e5232f70569be0b87a8499f49cc.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا، بأنه "للمرة الثانية خلال أقل من 30 دقيقة، استهدفت طائرة مسيرة مذخرة للجيش التركي بقذيفتين موقعاً عسكرياً قيادياً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى شركة الإسمنت سابقاً، في قرية خان الجبل التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي البلاد".وكان الجيش التركي قد استهدف، قبل غروب شمس يوم الجمعة 2 آب/ أغسطس الجاري، محيط ومدخل مبنى شركة الإسمنت الحكومية سابقا، بالإضافة إلى استهداف سيارة عند مدخل الشركة في قرية خان الجبل بريف مدينة المالكية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في الموقع الذي حوّلته "قسد" إلى مقر قيادي لما يسمى "كوادر حزب العمال الكردستاني".وبذلك، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى 86 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي "قسد" بينهم قياديين من جنسيات غير سورية.
https://sarabic.ae/20240607/لماذا-اضطرت-قسد-لتأجيل-انتخاباتها-المحلية-شرقي-سوريا-1089624568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082327950_0:257:1021:1023_1920x0_80_0_0_0c2b379040e12f75da191f067057e2a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية

13:32 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 03.08.2024)
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مسلحين من "قسد" بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا
مقتل مسلحين من قسد بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
قصف طيران مسيّر تركي، اليوم السبت، بغارتين متتاليتين، موقعاً وسيارة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على مثلث الحدود السورية العراقية التركية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية لم تعرف أرقامها بشكل دقيق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا، بأنه "للمرة الثانية خلال أقل من 30 دقيقة، استهدفت طائرة مسيرة مذخرة للجيش التركي بقذيفتين موقعاً عسكرياً قيادياً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى شركة الإسمنت سابقاً، في قرية خان الجبل التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي البلاد".

وتابع المراسل أن "سماء مدينة المالكية على المثلث الحدود السورية العراقية التركية، تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسير التركي".

وكان الجيش التركي قد استهدف، قبل غروب شمس يوم الجمعة 2 آب/ أغسطس الجاري، محيط ومدخل مبنى شركة الإسمنت الحكومية سابقا، بالإضافة إلى استهداف سيارة عند مدخل الشركة في قرية خان الجبل بريف مدينة المالكية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في الموقع الذي حوّلته "قسد" إلى مقر قيادي لما يسمى "كوادر حزب العمال الكردستاني".
استهداف قياديين في قسد الموالين للجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
لماذا اضطرت "قسد" لتأجيل "انتخاباتها المحلية" شرقي سوريا
7 يونيو, 16:03 GMT
وبذلك، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى 86 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي "قسد" بينهم قياديين من جنسيات غير سورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أمريكا تعزز قواتها وترقب إسرائيلي لهجوم "غير مسبوق"14:56 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала