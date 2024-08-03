https://sarabic.ae/20240803/طيران-مسير-تركي-يقصف-موقعا-لقوات-قسد-عند-مثلث-الحدود-السورية-العراقية-التركية-1091382170.html
طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية
طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية
سبوتنيك عربي
قصف طيران مسيّر تركي، اليوم السبت، بغارتين متتاليتين، موقعاً وسيارة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على مثلث الحدود السورية العراقية التركية، مع معلومات عن... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T13:32+0000
2024-08-03T13:32+0000
2024-08-03T13:41+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا، بأنه "للمرة الثانية خلال أقل من 30 دقيقة، استهدفت طائرة مسيرة مذخرة للجيش التركي بقذيفتين موقعاً عسكرياً قيادياً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى شركة الإسمنت سابقاً، في قرية خان الجبل التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي البلاد".وكان الجيش التركي قد استهدف، قبل غروب شمس يوم الجمعة 2 آب/ أغسطس الجاري، محيط ومدخل مبنى شركة الإسمنت الحكومية سابقا، بالإضافة إلى استهداف سيارة عند مدخل الشركة في قرية خان الجبل بريف مدينة المالكية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في الموقع الذي حوّلته "قسد" إلى مقر قيادي لما يسمى "كوادر حزب العمال الكردستاني".وبذلك، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى 86 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي "قسد" بينهم قياديين من جنسيات غير سورية.
https://sarabic.ae/20240607/لماذا-اضطرت-قسد-لتأجيل-انتخاباتها-المحلية-شرقي-سوريا-1089624568.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات "قسد" عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية
13:32 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 03.08.2024)
حصري
قصف طيران مسيّر تركي، اليوم السبت، بغارتين متتاليتين، موقعاً وسيارة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على مثلث الحدود السورية العراقية التركية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية لم تعرف أرقامها بشكل دقيق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا، بأنه "للمرة الثانية خلال أقل من 30 دقيقة، استهدفت طائرة مسيرة مذخرة للجيش التركي بقذيفتين موقعاً عسكرياً قيادياً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى شركة الإسمنت سابقاً، في قرية خان الجبل التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي البلاد".
وتابع المراسل أن "سماء مدينة المالكية على المثلث الحدود السورية العراقية التركية، تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسير التركي".
وكان الجيش التركي قد استهدف، قبل غروب شمس يوم الجمعة 2 آب/ أغسطس الجاري، محيط ومدخل مبنى شركة الإسمنت الحكومية سابقا، بالإضافة إلى استهداف سيارة عند مدخل الشركة في قرية خان الجبل بريف مدينة المالكية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في الموقع الذي حوّلته "قسد" إلى مقر قيادي لما يسمى "كوادر حزب العمال الكردستاني".
وبذلك، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى 86 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي "قسد" بينهم قياديين من جنسيات غير سورية.