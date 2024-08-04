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الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد
الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن "الخطأ الكبير والجبان الذي ارتكبته إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كضيف لدى... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T18:45+0000
2024-08-04T18:45+0000
إيران
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أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الأردن
حركة حماس
إسماعيل هنية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وقال بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في طهران، إن "اغتيال هنية، خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد"، معربا عن أمله بإدانة الحادث من قبل جميع دول العالم، حسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده "تدين بشدة العدوان الغاشم، الذي يمارسه النظام الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرًا إلى إدانة بلاده أيضا اغتيال إسماعيل هنية، معتبرا هذا الإجراء "محاولة من نتنياهو لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة".وكان الصفدي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين، بصراحة وشفافية، بما يخدم مصالح البلدين الثنائية".وقال، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، نفى أن يكون أي مسؤول إيراني قد قال إن عمان ستنقل رسائل من طهران لتل أبيب"، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الإيراني أنه "ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها"، بحسب قوله.وأكد وزير الخارجية الأردني أن "الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, حركة حماس, إسماعيل هنية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, حركة حماس, إسماعيل هنية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد

18:45 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن "الخطأ الكبير والجبان الذي ارتكبته إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كضيف لدى طهران، انتهاك للقانون الدولي".
وقال بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في طهران، إن "اغتيال هنية، خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد"، معربا عن أمله بإدانة الحادث من قبل جميع دول العالم، حسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده "تدين بشدة العدوان الغاشم، الذي يمارسه النظام الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرًا إلى إدانة بلاده أيضا اغتيال إسماعيل هنية، معتبرا هذا الإجراء "محاولة من نتنياهو لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة".
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وكان الصفدي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين، بصراحة وشفافية، بما يخدم مصالح البلدين الثنائية".
وقال، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، نفى أن يكون أي مسؤول إيراني قد قال إن عمان ستنقل رسائل من طهران لتل أبيب"، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الإيراني أنه "ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها"، بحسب قوله.
وأكد وزير الخارجية الأردني أن "الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
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