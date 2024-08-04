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السودان ينفي وجود مجاعة في معسكر "زمزم" بولاية شمال دارفور
السودان ينفي وجود مجاعة في معسكر "زمزم" بولاية شمال دارفور
سبوتنيك عربي
نفى السودان، اليوم الأحد، وجود مجاعة بمعسكر "زمزم" للنازحين بولاية شمال دارفور. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T18:18+0000
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وقالت مفوضية العون الإنساني السودانية، في بيان لها، إن "الحديث عن وجود مجاعة في المعسكر لا يتسق مع العناصر والشروط، التي تستوجب توفرها لإعلان المجاعات".وكان المنسق الإقليمي لمفوضية اللاجئين في السودان، مامادو بالدي، قد أفاد بأن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن المجاعة بدأت في ولاية شمال دارفور السودانية".وقال بالدي في بيان: "علامات التحذير كانت موجودة منذ أشهر، ولدينا الآن تأكيد مأساوي بأن المجاعة قد بدأت في منطقة شمال دارفور في السودان، ويموت النازحون من النساء والأطفال والرجال من الجوع وسوء التغذية والمرض، وهذا دليل واضح على ضعف الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، حيث فرّ الكثير منهم عدة مرات".وأضاف بالدي أن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في السودان، تتفاقم وتتعمق كل يوم، ما يهدد باجتياح المنطقة بأكملها".وأوضح أن "وصول الملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً يدفع المجتمعات المضيفة إلى حالة حرجة، ومع تزايد العنف في السودان، سيجد الأشخاص، الذين يعبرون الحدود بحثا عن الأمان، أنفسهم في ظروف خطيرة بشكل متزايد، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة".من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بأنه "وراء المجاعة في إقليم دارفور"، وذلك بعرقلة أو منع إيصال المساعدات الإنسانية لسكانه.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240802/الدعم-السريع-تجويع-دارفور-هو-سلاح-الجبناء-لدى-الجيش-السوداني-1091370430.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان ينفي وجود مجاعة في معسكر "زمزم" بولاية شمال دارفور

18:18 GMT 04.08.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
نفى السودان، اليوم الأحد، وجود مجاعة بمعسكر "زمزم" للنازحين بولاية شمال دارفور.
وقالت مفوضية العون الإنساني السودانية، في بيان لها، إن "الحديث عن وجود مجاعة في المعسكر لا يتسق مع العناصر والشروط، التي تستوجب توفرها لإعلان المجاعات".
وكان المنسق الإقليمي لمفوضية اللاجئين في السودان، مامادو بالدي، قد أفاد بأن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن المجاعة بدأت في ولاية شمال دارفور السودانية".
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
الدعم السريع: تجويع دارفور هو "سلاح الجبناء" لدى الجيش السوداني
2 أغسطس, 20:39 GMT
وقال بالدي في بيان: "علامات التحذير كانت موجودة منذ أشهر، ولدينا الآن تأكيد مأساوي بأن المجاعة قد بدأت في منطقة شمال دارفور في السودان، ويموت النازحون من النساء والأطفال والرجال من الجوع وسوء التغذية والمرض، وهذا دليل واضح على ضعف الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، حيث فرّ الكثير منهم عدة مرات".
وأضاف بالدي أن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في السودان، تتفاقم وتتعمق كل يوم، ما يهدد باجتياح المنطقة بأكملها".
وأوضح أن "وصول الملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً يدفع المجتمعات المضيفة إلى حالة حرجة، ومع تزايد العنف في السودان، سيجد الأشخاص، الذين يعبرون الحدود بحثا عن الأمان، أنفسهم في ظروف خطيرة بشكل متزايد، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة".
من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بأنه "وراء المجاعة في إقليم دارفور"، وذلك بعرقلة أو منع إيصال المساعدات الإنسانية لسكانه.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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