حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى

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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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https://sarabic.ae/20240804/حزب-الله-اللبناني-ينشر-مقطع-مصور-يحتوي-مشاهد-لأنفاق-خاصة-تحتوي-صواريخ-بعيد-المدى-1091422762.html
حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى
حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى
سبوتنيك عربي
نشر حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مقطعًا مصورًا يحتوي مشاهد يظهر بها نفق خاص للسلاح الصاروخي بعيد المدى. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T22:00+0000
2024-08-04T22:47+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأظهر المقطع مشاهد للسلاح الصاروخي، الذي يمتلكه حزب الله، وراجمات صواريخ ثقيلة بعيدة المدى يتم نقلها عبر عربات ضخمة تسير داخل أنفاق خاصة مجهزة.وكان حزب الله اللبناني قد أعلن، في بيان له، عن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.كما أعلن عن استهداف مستوطنة بيت هلل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، والتي قُصفت لأول مرة، أما الثكنة فقد تم استهدافها مرات عدة في أوقات سابقة ومختلفة".وأشار البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي ‏طال قريتي كفركلا ودير سريان وتسبب بإصابة مدنيين".من جهته، أغار الطيران التابع للجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة كفركلا، وعلى بلدة حولا في جنوب لبنان.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240804/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوعد-إيران-وحزب-الله-إذا-قررا-الهجوم-سيدفعان-ثمنا-باهظا-1091407564.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, طوفان الأقصى

حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى

22:00 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 22:47 GMT 04.08.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albay الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر
الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نشر حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مقطعًا مصورًا يحتوي مشاهد يظهر بها نفق خاص للسلاح الصاروخي بعيد المدى.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأظهر المقطع مشاهد للسلاح الصاروخي، الذي يمتلكه حزب الله، وراجمات صواريخ ثقيلة بعيدة المدى يتم نقلها عبر عربات ضخمة تسير داخل أنفاق خاصة مجهزة.
وكان حزب الله اللبناني قد أعلن، في بيان له، عن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
كما أعلن عن استهداف مستوطنة بيت هلل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، والتي قُصفت لأول مرة، أما الثكنة فقد تم استهدافها مرات عدة في أوقات سابقة ومختلفة".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران و"حزب الله": إذا قررا الهجوم سيدفعان ثمنا باهظا
14:13 GMT
وأشار البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي ‏طال قريتي كفركلا ودير سريان وتسبب بإصابة مدنيين".
من جهته، أغار الطيران التابع للجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة كفركلا، وعلى بلدة حولا في جنوب لبنان.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
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