https://sarabic.ae/20240804/حزب-الله-اللبناني-ينشر-مقطع-مصور-يحتوي-مشاهد-لأنفاق-خاصة-تحتوي-صواريخ-بعيد-المدى-1091422762.html
حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى
حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى
سبوتنيك عربي
نشر حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مقطعًا مصورًا يحتوي مشاهد يظهر بها نفق خاص للسلاح الصاروخي بعيد المدى. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T22:00+0000
2024-08-04T22:00+0000
2024-08-04T22:47+0000
أخبار حزب الله
العالم العربي
غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/01/1091333603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea615ec3c4039dc9ec47cbfac4fdcb2e.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأظهر المقطع مشاهد للسلاح الصاروخي، الذي يمتلكه حزب الله، وراجمات صواريخ ثقيلة بعيدة المدى يتم نقلها عبر عربات ضخمة تسير داخل أنفاق خاصة مجهزة.وكان حزب الله اللبناني قد أعلن، في بيان له، عن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.كما أعلن عن استهداف مستوطنة بيت هلل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، والتي قُصفت لأول مرة، أما الثكنة فقد تم استهدافها مرات عدة في أوقات سابقة ومختلفة".وأشار البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي طال قريتي كفركلا ودير سريان وتسبب بإصابة مدنيين".من جهته، أغار الطيران التابع للجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة كفركلا، وعلى بلدة حولا في جنوب لبنان.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240804/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوعد-إيران-وحزب-الله-إذا-قررا-الهجوم-سيدفعان-ثمنا-باهظا-1091407564.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/01/1091333603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d090262c3510ebf71c4e500d7178617.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, طوفان الأقصى
حزب الله اللبناني ينشر مقطع مصور يحتوي مشاهد لأنفاق خاصة تحتوي صواريخ بعيد المدى
22:00 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 22:47 GMT 04.08.2024)
نشر حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مقطعًا مصورًا يحتوي مشاهد يظهر بها نفق خاص للسلاح الصاروخي بعيد المدى.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأظهر المقطع مشاهد للسلاح الصاروخي، الذي يمتلكه حزب الله، وراجمات صواريخ ثقيلة بعيدة المدى يتم نقلها عبر عربات ضخمة تسير داخل أنفاق خاصة مجهزة.
وكان حزب الله اللبناني قد أعلن، في بيان له، عن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي
وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
كما أعلن عن استهداف مستوطنة بيت هلل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، والتي قُصفت لأول مرة، أما الثكنة فقد تم استهدافها مرات عدة في أوقات سابقة ومختلفة".
وأشار البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي طال قريتي كفركلا ودير سريان وتسبب بإصابة مدنيين".
من جهته، أغار الطيران التابع للجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة كفركلا، وعلى بلدة حولا في جنوب لبنان.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.