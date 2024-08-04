https://sarabic.ae/20240804/دراسة-تكتشف-وجود-معادن-ثقيلة-وسامة-في-العديد-من-منتجات-الشوكولاتة-الداكنة-1091400289.html

دراسة تكتشف وجود "معادن ثقيلة وسامة" في العديد من منتجات الشوكولاتة الداكنة

دراسة تكتشف وجود "معادن ثقيلة وسامة" في العديد من منتجات الشوكولاتة الداكنة

سبوتنيك عربي

اكتشفت دراسة جديدة أن العديد من منتجات الشوكولاتة الداكنة ملوثة بالرصاص والكادميوم، وهما معدنان شديدا السمية. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T09:24+0000

2024-08-04T09:24+0000

2024-08-04T09:24+0000

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وأجرى الدراسة باحثون في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة جورج واشنطن في واشنطن، إذ قاموا بشراء وتحليل 72 "منتجا استهلاكيا يحتوي على الكاكاو"، بحثا عن "تلوث المعادن الثقيلة" بالرصاص والكادميوم والزرنيخ بين عامي 2017 و2021.ولم تكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة "فرونتيرز"، عن أسماء المنتجات أو الشركات المصنعة للشوكولاتة الداكنة والعضوية، والتي أجريت بما يتماشى مع إرشادات التعرّض وسلامة الغذاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وخلصت الدراسة إلى أن 43% من المنتجات التي تم اختبارها تحتوي على الرصاص، و35% تحتوي على الكادميوم و0% تحتوي على الزرنيخ.وأضاف مؤلفوها أن نتائجها "تشير إلى أن تلوث المعادن الثقيلة - في أكثر من نصف المنتجات التي تم اختبارها - قد لا يشكل أي خطر ملحوظ على الشخص العادي عند استهلاكه كوجبة واحدة؛ ومع ذلك، فإن استهلاك بعض المنتجات التي تم اختبارها، أو أكثر من وجبة واحدة في اليوم مع معادن ثقيلة من مصادر غير مشتقة من الكاكاو، قد يؤدي إلى التعرض الذي يتجاوز الحد الأقصى للجرعة المسموح بها".يشار إلى أن الكادميوم معدن شديد السمية، يرتبط التعرض له بالسرطان، ويستهدف الجهاز القلبي الوعائي والكلوي، والجهاز الهضمي، والجهاز العصبي، والجهاز التناسلي، والجهاز التنفسي.

https://sarabic.ae/20240112/دراسة-توضح-دور-الشوكولاتة-الداكنة-في-التقليل-من-ارتفاع-ضغط-الدم-1084929737.html

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الصحة, علوم, منوعات, السرطان