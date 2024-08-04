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https://sarabic.ae/20240804/طلب-ولي-العهد-الأردني-وزوجته-بعد-ولادة-ابنتهما-يثير-تفاعلا-بين-الأردنيين-1091398196.html
طلب ولي العهد الأردني وزوجته بعد ولادة ابنتهما يثير تفاعلا بين الأردنيين
طلب ولي العهد الأردني وزوجته بعد ولادة ابنتهما يثير تفاعلا بين الأردنيين
سبوتنيك عربي
أثار الطلب الذي قدمته رجوة الحسين وزوجها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للأردنيين بعد ولادة ابنتهما إيمان، يوم أمس السبت، تفاعلا بين النشطاء... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T07:53+0000
2024-08-04T07:53+0000
مجتمع
أخبار الأردن
ولي عهد الأردن
العالم العربي
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وطلبت رجوة وولي عهد الأردن الحسين من الأردنيين الراغبين بإرسال ورود وهدايا للتهنئة بالمولودة الجديدة بالتبرع لصندوق لرعاية الأيتام.جاء ذلك في بيان نشره الديوان الملكي الأردني، جاء فيه: "يعرب صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".ونشر الديوان الملكي الأردني صورا ومقاطع فيديو من استقبال العائلة الملكية للمولودة الجديدة التي أثار اختيار اسمها "الأميرة إيمان" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
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أخبار الأردن, ولي عهد الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, ولي عهد الأردن, العالم العربي

طلب ولي العهد الأردني وزوجته بعد ولادة ابنتهما يثير تفاعلا بين الأردنيين

07:53 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023
ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أثار الطلب الذي قدمته رجوة الحسين وزوجها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للأردنيين بعد ولادة ابنتهما إيمان، يوم أمس السبت، تفاعلا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطلبت رجوة وولي عهد الأردن الحسين من الأردنيين الراغبين بإرسال ورود وهدايا للتهنئة بالمولودة الجديدة بالتبرع لصندوق لرعاية الأيتام.
جاء ذلك في بيان نشره الديوان الملكي الأردني، جاء فيه: "يعرب صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".
ونشر الديوان الملكي الأردني صورا ومقاطع فيديو من استقبال العائلة الملكية للمولودة الجديدة التي أثار اختيار اسمها "الأميرة إيمان" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
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