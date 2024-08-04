طلب ولي العهد الأردني وزوجته بعد ولادة ابنتهما يثير تفاعلا بين الأردنيين
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أثار الطلب الذي قدمته رجوة الحسين وزوجها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للأردنيين بعد ولادة ابنتهما إيمان، يوم أمس السبت، تفاعلا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطلبت رجوة وولي عهد الأردن الحسين من الأردنيين الراغبين بإرسال ورود وهدايا للتهنئة بالمولودة الجديدة بالتبرع لصندوق لرعاية الأيتام.
بادرة الحسين ورجوته بعد قدوم مولدتهم "ايمان" تعكس روح العطاء والتضامن في الأسرة المالكة الأردنية. ولي العهد والأميرة رجوة يتمنيان على الأردنيين الذين يرغبون في تهنئتهم بالتبرع لصندوق الأمام لمستقبل الأيتام بدلاً من إرسال الهدايا. هذه البادرة تعكس قيم العطاء والرحمة التي تحرص…— داستان | Dastan (@TopDastan) August 3, 2024
جاء ذلك في بيان نشره الديوان الملكي الأردني، جاء فيه: "يعرب صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".
ماذا طلب الأمير الحسين والأميرة رجوة من الراغبين بالتهنئة بالأميرة إيمان— 🍅آلاء (@ShamaylehAlaa) August 3, 2024
يتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام pic.twitter.com/aWadRpSNdd
ونشر الديوان الملكي الأردني صورا ومقاطع فيديو من استقبال العائلة الملكية للمولودة الجديدة التي أثار اختيار اسمها "الأميرة إيمان" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.