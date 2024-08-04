https://sarabic.ae/20240804/عشرات-المسلحين-في-القسم-المحرر-من-الجولان-المحتل-يسلمون-أنفسهم-للسلطات-السورية-1091407033.html

عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان المحتل يسلمون أنفسهم للسلطات السورية

عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان المحتل يسلمون أنفسهم للسلطات السورية

سبوتنيك عربي

بدأت اليوم عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين من أبناء محافظة القنيطرة في الجولان السوري المحرر، في سياق المصالحة الوطنية والتسويات، التي طرحتها... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T14:09+0000

2024-08-04T14:09+0000

2024-08-04T14:09+0000

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وتستمر عملية التسوية للمطلوبين والمسلحين حتى اليوم الثامن من الشهر الجاري، في مركز التسوية، الذي افتتحته الجهات المعنية في المركز الثقافي بمدينة البعث بريف المحافظة الشمالي.وشهد مركز التسوية، منذ الصباح، توافد العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أرياف المحافظة للاستفادة من فترة التسوية ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.وتشمل عمليات التسوية كل من حمل السلاح خلال الحرب على سوريا، وبعد تسليم سلاحه إلى اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة، يتم شطب اسمه من اللوائح الأمنية للمطلوبين على الفور.كما يتم منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية تأجيلا لمدة 6 أشهر يتم خلالها تسوية أوضاعهم ومن ثم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأيضا تشطب أسماؤهم من اللوائح الأمنية.وخلال سنين الحرب في سوريا، شنت المجموعات الإرهابية المسلحة هجمات منسقة على المقار العسكرية للجيش السوري، وخاصة قواعد الدفاع الجوي، المتمركزة على طول الضفة الشرقية لخط "برافو"، وهو خط وهمي يحدد الأراضي المحررة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في الجولان.كما شنت المجموعات المسلحة في تلك المنطقة هجمات منسقة على القوات الأممية المرابطة ضمن منطقة فصل القوات، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1974، للفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي عقب حرب "تشرين"، التي خاضها الطرفان عام 1973.

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