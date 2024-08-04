عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان المحتل يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
© Sputnik . Ali Hashemعشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
© Sputnik . Ali Hashem
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بدأت اليوم عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين من أبناء محافظة القنيطرة في الجولان السوري المحرر، في سياق المصالحة الوطنية والتسويات، التي طرحتها الدولة السورية.
وتستمر عملية التسوية للمطلوبين والمسلحين حتى اليوم الثامن من الشهر الجاري، في مركز التسوية، الذي افتتحته الجهات المعنية في المركز الثقافي بمدينة البعث بريف المحافظة الشمالي.
وشهد مركز التسوية، منذ الصباح، توافد العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أرياف المحافظة للاستفادة من فترة التسوية ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
© Sputnik . Ali Hashemعشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وتشمل عمليات التسوية كل من حمل السلاح خلال الحرب على سوريا، وبعد تسليم سلاحه إلى اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة، يتم شطب اسمه من اللوائح الأمنية للمطلوبين على الفور.
© Sputnik . Ali Hashemعشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
© Sputnik . Ali Hashem
كما يتم منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية تأجيلا لمدة 6 أشهر يتم خلالها تسوية أوضاعهم ومن ثم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأيضا تشطب أسماؤهم من اللوائح الأمنية.
© Sputnik . Ali Hashemعشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وخلال سنين الحرب في سوريا، شنت المجموعات الإرهابية المسلحة هجمات منسقة على المقار العسكرية للجيش السوري، وخاصة قواعد الدفاع الجوي، المتمركزة على طول الضفة الشرقية لخط "برافو"، وهو خط وهمي يحدد الأراضي المحررة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في الجولان.
© Sputnik . Ali Hashemعشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
عشرات المسلحين في القسم المحرر من الجولان يسلمون أنفسهم للسلطات السورية
© Sputnik . Ali Hashem
كما شنت المجموعات المسلحة في تلك المنطقة هجمات منسقة على القوات الأممية المرابطة ضمن منطقة فصل القوات، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1974، للفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي عقب حرب "تشرين"، التي خاضها الطرفان عام 1973.