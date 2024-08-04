ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240804/ليبيا-استئناف-العمل-في-مطار-سبها-بعد-توقف-10-سنوات-1091400786.html
ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات
ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المقالة من البرلمان، اليوم الأحد، عن استئناف مطار سبها رحلاته الدولية، بعد توقف دام 10 سنوات. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T09:43+0000
2024-08-04T09:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/04/1091400629_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_7272c23fd81dac583dfd74db50b9c3fb.jpg
وجاء في بيان للحكومة أن "أول رحلة انطلقت من المطار اتجهت إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، وقامت بتشغيلها الخطوط الجوية الأفريقية".وأشارت إلى أن استئناف مطار سبها رحلاته جاء "فور تطوير البنية التحتية، وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية".من ناحيته، قالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في بيان لها، أمس السبت، إن أول رحلة انطلقت من مطار سبها، كان على متنها 121 مسافرا، وأنها تستعد لتوسيع شبكتها الجوية من المطار ببدء رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، يوم الخميس المقبل الوافق 8 أغسطس/ آب الجاري، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.واعتبرت الشركة أنها "سّباقة في تشغيل الرحلات من مطار سبها، إلى المطارات الداخلية والدولية".وأجرى فريق من مصلحتي المطارات والطيران المدني ومكتب المقاييس والسلامة، خلال الفترة من 8 و11 يونيو/ حزيران الماضي، زيارة تدقيقية لمطار سبها، بغرض التحقق من مدى مطابقة عمليات المطار لأدلة التشغيل الخاصة به.وشمل برنامج التدقيق الميداني، برج المراقبة، والسياج الخارجي للمطار، وإنارة المدرج والممرات والساحات ليلا، ومحطة التزود بالوقود والتأكد من إجراءات السلامة المتبعة، كما جرى التفتيش على معدات الإنقاذ والإطفاء في المطار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/04/1091400629_0:0:2055:1541_1920x0_80_0_0_7a4dae360fe62bb369fbb8961042b3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات

09:43 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAطائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية
طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المقالة من البرلمان، اليوم الأحد، عن استئناف مطار سبها رحلاته الدولية، بعد توقف دام 10 سنوات.
وجاء في بيان للحكومة أن "أول رحلة انطلقت من المطار اتجهت إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، وقامت بتشغيلها الخطوط الجوية الأفريقية".
وأشارت إلى أن استئناف مطار سبها رحلاته جاء "فور تطوير البنية التحتية، وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية".
من ناحيته، قالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في بيان لها، أمس السبت، إن أول رحلة انطلقت من مطار سبها، كان على متنها 121 مسافرا، وأنها تستعد لتوسيع شبكتها الجوية من المطار ببدء رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، يوم الخميس المقبل الوافق 8 أغسطس/ آب الجاري، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
واعتبرت الشركة أنها "سّباقة في تشغيل الرحلات من مطار سبها، إلى المطارات الداخلية والدولية".
وأجرى فريق من مصلحتي المطارات والطيران المدني ومكتب المقاييس والسلامة، خلال الفترة من 8 و11 يونيو/ حزيران الماضي، زيارة تدقيقية لمطار سبها، بغرض التحقق من مدى مطابقة عمليات المطار لأدلة التشغيل الخاصة به.
وشمل برنامج التدقيق الميداني، برج المراقبة، والسياج الخارجي للمطار، وإنارة المدرج والممرات والساحات ليلا، ومحطة التزود بالوقود والتأكد من إجراءات السلامة المتبعة، كما جرى التفتيش على معدات الإنقاذ والإطفاء في المطار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTسيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في عملية طعن قرب تل أبيب05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала