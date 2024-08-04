ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAطائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية
طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المقالة من البرلمان، اليوم الأحد، عن استئناف مطار سبها رحلاته الدولية، بعد توقف دام 10 سنوات.
وجاء في بيان للحكومة أن "أول رحلة انطلقت من المطار اتجهت إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، وقامت بتشغيلها الخطوط الجوية الأفريقية".
وأشارت إلى أن استئناف مطار سبها رحلاته جاء "فور تطوير البنية التحتية، وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية".
من ناحيته، قالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في بيان لها، أمس السبت، إن أول رحلة انطلقت من مطار سبها، كان على متنها 121 مسافرا، وأنها تستعد لتوسيع شبكتها الجوية من المطار ببدء رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، يوم الخميس المقبل الوافق 8 أغسطس/ آب الجاري، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
واعتبرت الشركة أنها "سّباقة في تشغيل الرحلات من مطار سبها، إلى المطارات الداخلية والدولية".
دشنت الخطوط الجوية الأفريقية- صباح اليوم- خط سبها الإسكندرية بعد توقف دام عشر سنوات حيث كان علي متن الطائرة 121 راكبا وتستعد شركة الخطوط الأفريقية لتوسيع شبكتها الجوية من مطار سبها إلى القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس بتدشين خط سبها القاهرة pic.twitter.com/ncAVo7jllD— اسعار واخبار الطيران في ليببا 🇱🇾 (@AbosobaYou66570) August 3, 2024
وأجرى فريق من مصلحتي المطارات والطيران المدني ومكتب المقاييس والسلامة، خلال الفترة من 8 و11 يونيو/ حزيران الماضي، زيارة تدقيقية لمطار سبها، بغرض التحقق من مدى مطابقة عمليات المطار لأدلة التشغيل الخاصة به.
وشمل برنامج التدقيق الميداني، برج المراقبة، والسياج الخارجي للمطار، وإنارة المدرج والممرات والساحات ليلا، ومحطة التزود بالوقود والتأكد من إجراءات السلامة المتبعة، كما جرى التفتيش على معدات الإنقاذ والإطفاء في المطار.