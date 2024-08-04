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مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر عملية طعن قرب تل أبيب وتحييد المنفذ... فيديو
مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر عملية طعن قرب تل أبيب وتحييد المنفذ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة حولون جنوب تل أبيب. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت الهيئة نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي أن المرأة القتيلة تبلغ من العمر 70 عاما.وبحسب المصادر الطبية، أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 80 عاماً بجروح "قاتلة"، وأصيب آخر يبلغ من العمر 30 عاما بجروح "خطيرة".وأصيب في عملية الطعن كذلك رجل ثالث يبلغ من العمر 26 عاما بجروح وصفت بأنها "متوسطة".وأكدت الهيئة نقلا عن الشرطة الإسرائيلية أنه تم "تحييد" منفذ عملية الطعن بعد إطلاق الرصاص عليه.ووفقا للشرطة، فإن منفذ العملية شاب فلسطيني من سكان الضفة الغربية ودخل إلى إسرائيل دون تصريح ويجري ملاحقة آخر مشتبه به شارك في العملية.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق البيانات الرسمية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, تل أبيب, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, تل أبيب, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار

مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر عملية طعن قرب تل أبيب وتحييد المنفذ... فيديو

06:00 GMT 04.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة حولون جنوب تل أبيب.
وذكرت الهيئة نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي أن المرأة القتيلة تبلغ من العمر 70 عاما.
وبحسب المصادر الطبية، أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 80 عاماً بجروح "قاتلة"، وأصيب آخر يبلغ من العمر 30 عاما بجروح "خطيرة".
وأصيب في عملية الطعن كذلك رجل ثالث يبلغ من العمر 26 عاما بجروح وصفت بأنها "متوسطة".
وأكدت الهيئة نقلا عن الشرطة الإسرائيلية أنه تم "تحييد" منفذ عملية الطعن بعد إطلاق الرصاص عليه.
ووفقا للشرطة، فإن منفذ العملية شاب فلسطيني من سكان الضفة الغربية ودخل إلى إسرائيل دون تصريح ويجري ملاحقة آخر مشتبه به شارك في العملية.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق البيانات الرسمية.
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