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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240804/ملك-الأردن-يؤكد-لماكرون-على-أهمية-وقف-الإجراءات-الإسرائيلية-الأحادية-الجانب-ويحذر-من-تداعياتها-1091404083.html
ملك الأردن يؤكد لماكرون على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب ويحذر من تداعياتها
ملك الأردن يؤكد لماكرون على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب ويحذر من تداعياتها
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T12:21+0000
2024-08-04T12:21+0000
إيمانويل ماكرون
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وحذر ملك الأردن في اتصال هاتفي مع ماكرون، من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية، "التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.كما دعا العاهل الأردني خلال الاتصال إلى "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى".وشدد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهاليه، لافتا إلى استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإغاثية بشتى الطرق المتاحة".وأضاف الديوان الملكي الأردني في بيانه، أن ملك الأردن "أعاد التأكيد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20231111/نتنياهو-ردا-على-انتقاد-ماكرون-مسؤولية-استهداف-المدنيين-تقع-على-عاتق-حماس-وليس-إسرائيل-1083029556.html
https://sarabic.ae/20240414/ماكرون-عن-الهجوم-الإيراني-فرنسا-متلزمة-بأمن-إسرائيل-1087962789.html
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إيمانويل ماكرون, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

ملك الأردن يؤكد لماكرون على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب ويحذر من تداعياتها

12:21 GMT 04.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
وحذر ملك الأردن في اتصال هاتفي مع ماكرون، من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية، "التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
كما دعا العاهل الأردني خلال الاتصال إلى "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
نتنياهو ردا على انتقاد ماكرون: مسؤولية استهداف المدنيين تقع على عاتق "حماس" وليس إسرائيل
11 نوفمبر 2023, 00:52 GMT
وشدد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهاليه، لافتا إلى استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإغاثية بشتى الطرق المتاحة".
وأضاف الديوان الملكي الأردني في بيانه، أن ملك الأردن "أعاد التأكيد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
ماكرون عن الهجوم الإيراني: فرنسا متلزمة بأمن إسرائيل
14 أبريل, 10:22 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
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