https://sarabic.ae/20240805/إطلاق-صواريخ-على-قاعدة-عين-الأسد-العسكرية-الأمريكية-في-العراق-1091452127.html
إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق
إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق
سبوتنيك عربي
أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T21:20+0000
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العراق
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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".وبحسب المصدر، انفجر الصاروخان على أطراف القاعدة، دون وقوع أي أضرار.منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، أعلنت الجماعات الشيعية المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.
https://sarabic.ae/20240805/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-القوات-الأمريكية-في-بلادنا-تعزز-وجودها-وتراجع-في-مطالبات-الفصائل-برحيلها-1091449790.html
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العراق, القوات الأمريكية, أخبار العراق اليوم
العراق, القوات الأمريكية, أخبار العراق اليوم
إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق
21:20 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 21:21 GMT 05.08.2024)
يتبع
أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأس
د.
وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".
وبحسب المصدر، انفجر الصاروخان على أطراف القاعدة، دون وقوع أي أضرار.
منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، أعلنت الجماعات الشيعية المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.