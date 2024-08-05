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إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق
إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق
سبوتنيك عربي
أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T21:20+0000
2024-08-05T21:21+0000
العراق
القوات الأمريكية
أخبار العراق اليوم
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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".وبحسب المصدر، انفجر الصاروخان على أطراف القاعدة، دون وقوع أي أضرار.منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، أعلنت الجماعات الشيعية المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.
https://sarabic.ae/20240805/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-القوات-الأمريكية-في-بلادنا-تعزز-وجودها-وتراجع-في-مطالبات-الفصائل-برحيلها-1091449790.html
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العراق, القوات الأمريكية, أخبار العراق اليوم
العراق, القوات الأمريكية, أخبار العراق اليوم

إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق

21:20 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 21:21 GMT 05.08.2024)
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.
وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".
قوات أمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية في بلادنا تعزز وجودها.. وتراجع في مطالبات الفصائل برحيلها
19:45 GMT
وبحسب المصدر، انفجر الصاروخان على أطراف القاعدة، دون وقوع أي أضرار.
منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، أعلنت الجماعات الشيعية المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.
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