https://sarabic.ae/20240805/تركيا-تعتزم-الانضمام-إلى-الدول-الداعمة-للدعوى-القضائية-ضد-إسرائيل-في-محكمة-العدل-الدولية-1091444985.html
تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بأن تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T15:58+0000
2024-08-05T15:58+0000
2024-08-05T15:58+0000
محكمة العدل
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "نعتزم تقديم ملف، يوم الأربعاء (المقبل)، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".ووصل فيدان إلى مصر، يوم أمس الأحد، وزار معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار.وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/ أيار الماضي، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب العملية، التي قامت بها الدولة اليهودية في رفح.وأمرت المحكمة في 24 مايو الماضي، إسرائيل، بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول غزة من قبل بعثات التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
https://sarabic.ae/20240805/وزير-الخارجية-التركي-من-القاهرة-منطقتنا-تشهد-طوقا-من-النيران-1091444539.html
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محكمة العدل, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
محكمة العدل, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بأن تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية.
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "نعتزم تقديم ملف، يوم الأربعاء (المقبل)، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".
ووصل فيدان إلى مصر، يوم أمس الأحد، وزار معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إسرائيل قتلت المفاوض الرئيسي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/ أيار الماضي، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب العملية، التي قامت بها الدولة اليهودية في رفح.
وأمرت المحكمة في 24 مايو الماضي، إسرائيل، بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول غزة من قبل بعثات التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.