https://sarabic.ae/20240805/دبور-يقتل-نائبا-مولدوفيا-1091433052.html

دبور يقتل نائبا مولدوفيا

دبور يقتل نائبا مولدوفيا

سبوتنيك عربي

أعلنت الخدمة الصحفية لحزب العمل والتضامن الحاكم، اليوم الاثنين، أن عضو برلمان مولدوفا، ونائب رئيس لجنة الزراعة والصناعة الغذائية، يوري باسات، توفي بسبب صدمة... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T10:25+0000

2024-08-05T10:25+0000

2024-08-05T10:25+0000

مولدوفا

العالم

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وقالت الخدمة الصحفية للحزب: "ببالغ الألم نعلن وفاة زميلنا النائب يوري باسات. حدثت الوفاة هذا الصباح بسبب صدمة الحساسية الناجمة عن لدغات الدبابير".كان باسات يبلغ من العمر 52 عامًا. وفي البرلمان شغل منصب نائب رئيس اللجنة البرلمانية للزراعة وصناعة الأغذية.حزب العمل والتضامن هو حزب يمين الوسط ومؤيد لأوروبا. تم تشكيله في مايو/أيار 2016، من قبل وزيرة التعليم السابقة والرئيسة الحالية مايا ساندو.

https://sarabic.ae/20240410/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-في-مولدوفا-نعمل-على-مسألة-شراء-الغاز-من-روسيا-1087860323.html

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