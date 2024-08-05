https://sarabic.ae/20240805/دبور-يقتل-نائبا-مولدوفيا-1091433052.html
دبور يقتل نائبا مولدوفيا
دبور يقتل نائبا مولدوفيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية لحزب العمل والتضامن الحاكم، اليوم الاثنين، أن عضو برلمان مولدوفا، ونائب رئيس لجنة الزراعة والصناعة الغذائية، يوري باسات، توفي بسبب صدمة... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T10:25+0000
2024-08-05T10:25+0000
2024-08-05T10:25+0000
مولدوفا
العالم
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وقالت الخدمة الصحفية للحزب: "ببالغ الألم نعلن وفاة زميلنا النائب يوري باسات. حدثت الوفاة هذا الصباح بسبب صدمة الحساسية الناجمة عن لدغات الدبابير".كان باسات يبلغ من العمر 52 عامًا. وفي البرلمان شغل منصب نائب رئيس اللجنة البرلمانية للزراعة وصناعة الأغذية.حزب العمل والتضامن هو حزب يمين الوسط ومؤيد لأوروبا. تم تشكيله في مايو/أيار 2016، من قبل وزيرة التعليم السابقة والرئيسة الحالية مايا ساندو.
https://sarabic.ae/20240410/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-في-مولدوفا-نعمل-على-مسألة-شراء-الغاز-من-روسيا-1087860323.html
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مولدوفا, العالم
دبور يقتل نائبا مولدوفيا
أعلنت الخدمة الصحفية لحزب العمل والتضامن الحاكم، اليوم الاثنين، أن عضو برلمان مولدوفا، ونائب رئيس لجنة الزراعة والصناعة الغذائية، يوري باسات، توفي بسبب صدمة الحساسية إثر لدغات الدبابير.
وقالت الخدمة الصحفية للحزب: "ببالغ الألم نعلن وفاة زميلنا النائب يوري باسات. حدثت الوفاة هذا الصباح بسبب صدمة الحساسية الناجمة عن لدغات الدبابير".
وأشار الحزب إلى أن باسات كان مخلصًا لعمله وأثبت أنه زميل مجتهد وصادق. ويتقدم الحزب الديمقراطي بتعازيه لأسرة وأقارب النائب.
كان باسات يبلغ من العمر 52 عامًا. وفي البرلمان شغل منصب نائب رئيس اللجنة البرلمانية للزراعة وصناعة الأغذية.
حزب العمل والتضامن هو حزب يمين الوسط ومؤيد لأوروبا. تم تشكيله في مايو/أيار 2016، من قبل وزيرة التعليم السابقة والرئيسة الحالية مايا ساندو.