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https://sarabic.ae/20240805/دراسة-تكشف-عن-تمتع-محبي-السهر-بـوظيفة-إدراكية-متفوقة-مقارنة-بمن-يستيقظون-باكرا-1091425792.html
دراسة تكشف عن تمتع محبي السهر بـ"وظيفة إدراكية متفوقة" مقارنة بمن يستيقظون باكرا
دراسة تكشف عن تمتع محبي السهر بـ"وظيفة إدراكية متفوقة" مقارنة بمن يستيقظون باكرا
سبوتنيك عربي
تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يبقون مستيقظين، ويقومون بأفضل أعمالهم في الليل، لديهم وظائف إدراكية أعلى من محبي الاستيقاظ المبكر في الصباح، والذين غالبا... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T07:08+0000
2024-08-05T07:08+0000
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وتوصل فريق دولي من العلماء بقيادة إمبريال كوليدج لندن، إلى هذا الاستنتاج المثير للاهتمام، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "BMJ Public Health".وفي الدراسة، نظر العلماء إلى البنك الحيوي البريطاني الواسع النطاق، والذي يتألف من بيانات طبية حيوية ومعلومات أخرى من نصف مليون بريطاني، وقاموا بتحليل 26000 مشارك خضعوا لاختبارات إدراكية، وأجابوا عما إذا كانوا من محبي الاستيقاظ المبكر أو محبي السهر.وبعد تحليل الأرقام، وجد الباحثون أن مجموعة واحدة من محبي السهر لديهم وظائف إدراكية أعلى بكثير من مجموعة أخرى من الأشخاص الصباحيين، متجاوزين إياهم بدرجات أعلى بنسبة 13.5%، كما أنه في عينة أخرى من الدراسة، لا يزال محبو السهر في المقدمة بدرجات أعلى بنسبة 7.5%.كما تفوق الأشخاص الذين يعتبرون من ذوي النوم المتوسط ​​- الذين يمكنهم التبديل بين عادات الليل والصباح، بشكل أساسي - على محبي الاستيقاظ المبكر، بدرجات أعلى بنسبة 10.6 و 6.3% على التوالي، في عينتين سكانيتين منفصلتين.وتم قياس الوظيفة الإدراكية باستخدام نتائج 4 اختبارات تقيس الذاكرة البصرية والذاكرة العاملة، ووقت رد الفعل، والذكاء اللفظي والرقمي، وغيرها من الصفات الإدراكية.واستخدم العلماء مجموعات مختلفة من الأشخاص للمقارنة، لأن بعض المشاركين أكملوا اختبارين فقط للوظيفة الإدراكية بدلا من الأربعة، وكتب الباحثون أن الأشخاص الذين أجروا اختبارين فقط والأشخاص الذين أجروا الاختبارات الأربعة تم تضمينهم جميعا في ترتيب الدراسة "لتحسين التحليل وتعزيز تمثيل النتائج التي توصلنا إليها".عدد ساعات النوم المثاليةتوصلت الدراسة أيضا إلى حقيقة مثيرة أخرىـ وهي أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم، هو الأفضل لوظيفة الدماغ المثلى.وأشارت إلى أن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم أو الحصول على أكثر من 9 ساعات، يؤثر سلبا على وظائف المخ.وقالت الباحثة الطبية في إمبريال كوليدج لندن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، راها ويست، في بيان: "من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن جميع الأشخاص الذين ينامون في الصباح لديهم أداء إدراكي أسوأ، فالنتائج تعكس اتجاها عاما، حيث قد يميل أغلب الناس نحو إدراك أفضل لدى الأشخاص الذين يسهرون في المساء".
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علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف عن تمتع محبي السهر بـ"وظيفة إدراكية متفوقة" مقارنة بمن يستيقظون باكرا

07:08 GMT 05.08.2024
© Photo / Unsplash/ Pierre Baminساعة
ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
ساعة
© Photo / Unsplash/ Pierre Bamin
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تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يبقون مستيقظين، ويقومون بأفضل أعمالهم في الليل، لديهم وظائف إدراكية أعلى من محبي الاستيقاظ المبكر في الصباح، والذين غالبا ما يُنظر إليهم بصورة أكثر إيجابية.
وتوصل فريق دولي من العلماء بقيادة إمبريال كوليدج لندن، إلى هذا الاستنتاج المثير للاهتمام، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "BMJ Public Health".
وفي الدراسة، نظر العلماء إلى البنك الحيوي البريطاني الواسع النطاق، والذي يتألف من بيانات طبية حيوية ومعلومات أخرى من نصف مليون بريطاني، وقاموا بتحليل 26000 مشارك خضعوا لاختبارات إدراكية، وأجابوا عما إذا كانوا من محبي الاستيقاظ المبكر أو محبي السهر.
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وبعد تحليل الأرقام، وجد الباحثون أن مجموعة واحدة من محبي السهر لديهم وظائف إدراكية أعلى بكثير من مجموعة أخرى من الأشخاص الصباحيين، متجاوزين إياهم بدرجات أعلى بنسبة 13.5%، كما أنه في عينة أخرى من الدراسة، لا يزال محبو السهر في المقدمة بدرجات أعلى بنسبة 7.5%.
كما تفوق الأشخاص الذين يعتبرون من ذوي النوم المتوسط ​​- الذين يمكنهم التبديل بين عادات الليل والصباح، بشكل أساسي - على محبي الاستيقاظ المبكر، بدرجات أعلى بنسبة 10.6 و 6.3% على التوالي، في عينتين سكانيتين منفصلتين.
وتم قياس الوظيفة الإدراكية باستخدام نتائج 4 اختبارات تقيس الذاكرة البصرية والذاكرة العاملة، ووقت رد الفعل، والذكاء اللفظي والرقمي، وغيرها من الصفات الإدراكية.
واستخدم العلماء مجموعات مختلفة من الأشخاص للمقارنة، لأن بعض المشاركين أكملوا اختبارين فقط للوظيفة الإدراكية بدلا من الأربعة، وكتب الباحثون أن الأشخاص الذين أجروا اختبارين فقط والأشخاص الذين أجروا الاختبارات الأربعة تم تضمينهم جميعا في ترتيب الدراسة "لتحسين التحليل وتعزيز تمثيل النتائج التي توصلنا إليها".
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توصلت الدراسة أيضا إلى حقيقة مثيرة أخرىـ وهي أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم، هو الأفضل لوظيفة الدماغ المثلى.
وأشارت إلى أن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم أو الحصول على أكثر من 9 ساعات، يؤثر سلبا على وظائف المخ.
وقالت الباحثة الطبية في إمبريال كوليدج لندن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، راها ويست، في بيان: "من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن جميع الأشخاص الذين ينامون في الصباح لديهم أداء إدراكي أسوأ، فالنتائج تعكس اتجاها عاما، حيث قد يميل أغلب الناس نحو إدراك أفضل لدى الأشخاص الذين يسهرون في المساء".
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