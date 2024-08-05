https://sarabic.ae/20240805/علماء-روس-يبتكرون-أدوية-جديدة-تتحكم-بـموت-خلايا-جسم-الإنسان-1091439780.html
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة تتحكم بـ"موت خلايا" جسم الإنسان
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة تتحكم بـ"موت خلايا" جسم الإنسان
سبوتنيك عربي
أفاد معهد علم الخلايا وعلم الوراثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم فرع سيبيريا، اليوم الاثنين، بأن علماء روسيين أجروا اختبارات ما قبل السريرية لأدوية جديدة... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T13:38+0000
2024-08-05T13:38+0000
2024-08-05T14:29+0000
مجتمع
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وقالت رئيسة فريق الباحثين في الأستاذة الروسية في المعهد والمحاضرة في جامعة أوتو فون غيريكه (ماغديبورغ، ألمانيا) إينا لافريك، خلال مؤتمر "المعلوماتية الحيوية لتنظيم وهيكل الجينوم/ بيولوجيا الأنظمة": "نحن نعمل على موت الخلايا المبرمج، حيث إن هذه عملية ضرورية لجسمنا. وبينما أتحدث إليكم، في هذه الثانية مات نحو مليون من الخلايا في جسمي. في الواقع، هذا رائع، لأنه من أجل الأداء الطبيعي لجسمنا، يجب أن تموت جميع الخلايا التالفة. والخلايا تدمر نفسها تمامًا، إذ أن كل خلية لديها مجموعتها الخاصة من البروتينات، التي تعمل مثل سيف الساموراي".وأضافت: "باستخدام منهج متكامل، فقد قمنا بإنشاء نماذج أولية للأدوية ونبدأ العمل مع خلايا من المرضى، لكننا ما زلنا في مرحلة ما قبل السريرية. ومن ناحية، نسعى إلى علاج أمراض الأورام عن طريق تسريع موت الخلايا، ومن ناحية أخرى، فإننا نسعى إلى علاج أمراض الأورام عن طريق تسريع موت الخلايا، ونحاول أيضًا التغلب على الأمراض التنكسية العصبية من خلال التثبيط وموت الخلايا المبرمج بشكل عام. نأمل، مع الأخذ في الاعتبار جميع الصعوبات التي نواجهها حاليًا فيما يتعلق بالتمويل، أن نتمكن من الوصول إلى العيادة في العام أو العامين المقبلين".ووفقا للافريك، فإن فريقها العلمي في رأس هذا المجال ويأمل بإنشاء أول الأدوية من هذا النوع في العالم كله.وأشارت بالقول: "نقوم أولاً ببناء نموذج رياضي لمسار موت الخلايا الجهازي، ونختار البروتين الأكثر أهمية، ثم نأخذ هذا البروتين ونصمم دواءً ضد هذا البروتين الأكثر أهمية. ويساعدنا الذكاء الاصطناعي على تصميم هذه الأدوية... وهكذا، فإننا نصنع أدويتنا باستخدام بيولوجيا الأنظمة والذكاء الاصطناعي، إذ يكمن الابتكار على وجه التحديد في المنهج المتعدد التخصصات الذي نتبعه. وبطبيعة الحال، لدينا أساليب متقدمة في العلوم التجريبية".ويأمل العلماء أن تساعد الأدوية، التي يتم تطويرها لتسريع أو إبطاء موت الخلايا، في إطالة عمر الإنسان بشكل كبير في مواجهة العديد من الأمراض، التي تعتبر غير قابلة للشفاء حاليًا.
https://sarabic.ae/20240805/علماء-روس-يقترحون-طرقا-حديثة-لتوليد-الطاقة-في-القطب-الشمالي--1091432587.html
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الصحة, علوم
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة تتحكم بـ"موت خلايا" جسم الإنسان
13:38 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 05.08.2024)
أفاد معهد علم الخلايا وعلم الوراثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم فرع سيبيريا، اليوم الاثنين، بأن علماء روسيين أجروا اختبارات ما قبل السريرية لأدوية جديدة تبرمج موت الخلايا، الذي يرتبط بالعديد من الأمراض التي تصيب الإنسان.
وقالت رئيسة فريق الباحثين في الأستاذة الروسية في المعهد والمحاضرة في جامعة أوتو فون غيريكه (ماغديبورغ، ألمانيا) إينا لافريك، خلال مؤتمر "المعلوماتية الحيوية لتنظيم وهيكل الجينوم/ بيولوجيا الأنظمة": "نحن نعمل على موت الخلايا المبرمج، حيث إن هذه عملية ضرورية لجسمنا. وبينما أتحدث إليكم، في هذه الثانية مات نحو مليون من الخلايا في جسمي. في الواقع، هذا رائع، لأنه من أجل الأداء الطبيعي لجسمنا، يجب أن تموت جميع الخلايا التالفة. والخلايا تدمر نفسها تمامًا، إذ أن كل خلية لديها مجموعتها الخاصة من البروتينات، التي تعمل مثل سيف الساموراي".
وأوضحت لافريك أن معظم الأمراض التي تصيب الإنسان ترتبط بموت الخلايا، وأكدت أن جميع الأمراض يمكن وصفها بأنها إما موت كبير للخلايا (على سبيل المثال، أمراض التنكس العصبي) أو موت قليل جدًا للخلايا (على سبيل المثال، السرطان). وفي هذا الصدد، يجب على الأدوية إما تسريع موت الخلايا أو تثبيطه".
وأضافت: "باستخدام منهج متكامل، فقد قمنا بإنشاء نماذج أولية للأدوية ونبدأ العمل مع خلايا من المرضى، لكننا ما زلنا في مرحلة ما قبل السريرية. ومن ناحية، نسعى إلى علاج أمراض الأورام عن طريق تسريع موت الخلايا، ومن ناحية أخرى، فإننا نسعى إلى علاج أمراض الأورام عن طريق تسريع موت الخلايا، ونحاول أيضًا التغلب على الأمراض التنكسية العصبية من خلال التثبيط وموت الخلايا المبرمج بشكل عام. نأمل، مع الأخذ في الاعتبار جميع الصعوبات التي نواجهها حاليًا فيما يتعلق بالتمويل، أن نتمكن من الوصول إلى العيادة في العام أو العامين المقبلين".
ووفقا للافريك، فإن فريقها العلمي في رأس هذا المجال ويأمل بإنشاء أول الأدوية من هذا النوع في العالم كله.
وأشارت بالقول: "نقوم أولاً ببناء نموذج رياضي لمسار موت الخلايا الجهازي، ونختار البروتين الأكثر أهمية، ثم نأخذ هذا البروتين ونصمم دواءً ضد هذا البروتين الأكثر أهمية. ويساعدنا الذكاء الاصطناعي على تصميم هذه الأدوية... وهكذا، فإننا نصنع أدويتنا باستخدام بيولوجيا الأنظمة والذكاء الاصطناعي، إذ يكمن الابتكار على وجه التحديد في المنهج المتعدد التخصصات الذي نتبعه. وبطبيعة الحال، لدينا أساليب متقدمة في العلوم التجريبية".
ويأمل العلماء أن تساعد الأدوية، التي يتم تطويرها لتسريع أو إبطاء موت الخلايا، في إطالة عمر الإنسان بشكل كبير في مواجهة العديد من الأمراض، التي تعتبر غير قابلة للشفاء حاليًا.