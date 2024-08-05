https://sarabic.ae/20240805/ماذا-ينتظر-الشرق-الأوسط-على-وقع-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران؟-1091437639.html

ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

سبوتنيك عربي

على وقع قرع طبول الحرب بين إيران وإسرائيل، يحبس الشرق الأوسط أنفاسه، انتظارا لما تحمله الساعات المقبلة من أحداث. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول "مجموعة السبع الكبرى"، أن إيران و"حزب الله" قد يبدآن مهاجمة إسرائيل، اليوم الاثنين.في الأثناء، وصل قائد القوات المركزية الأمريكية إلى المنطقة، بعد ساعات من تحريك حاملات طائرات ومقاتلات أمريكية باتجاه الشرق الأوسط، فيما يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع مستشاري الأمن القومي لبحث هجوم إيران المحتمل على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، في قلب طهران.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيار عازار، إن "هناك تضخيم إعلامي لما يمكن أن يحدث، لأن ما يمكن أن يحدث هو حاصل بالفعل منذ حرب غزة"، مشيرًا إلى أن "عملية اغتيال هنية، ستخلق ردود فعل، لكن لن يمكن لإيران إلا أن ترد على إسرائيل داخل أذربيجان، حيث تمتلك إسرائيل تأثيرا كبيرا داخل هذه الدولة بما يشكل خطرا على الأمن القومي لإيران، ورأينا قبل أسابيع كيف تدخلت الدول لوقف اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وهي دول تفكر بشكل واقعي براغماتي".وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب، أنه "من غير المتوقع أن تندلع حرب شاملة في الشرق الأوسط، لكن رد إيران على اغتيال هنية، سيكون فاعلا ومؤثرا"، مشيرًا إلى أن "الشرق الأوسط على صفيح ساخن سخنته إسرائيل، التي لازالت تمارس القهر والقتل والعدوان، وسيكون قادم الأيام ساخنا أيضا مالم تتعرض إسرائيل لضغوط حقيقية".وحول احتمالات الانخراط النشط للولايات المتحدة في القتال، بعد قيامها بإرسال حاملات الطائرات والمقاتلات الأمريكية إلى المنطقة، قال الخبير العسكري: "تعودنا كثيرا في المنطقة على إرسال واشنطن حاملاتها وفرقاطاتها إلى بلادنا، لكن هذا لا يخيف المنطقة وشعوبها الجديرة بالمقاومة، والتي لا تتهيب من هذه الحاملات التي حضرت مرارا في السابق وعادت أدراجها بعد فترة قصيرة".

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مساحة حرة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة