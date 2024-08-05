ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240805/ماذا-ينتظر-الشرق-الأوسط-على-وقع-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران؟-1091437639.html
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران؟
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران؟
سبوتنيك عربي
على وقع قرع طبول الحرب بين إيران وإسرائيل، يحبس الشرق الأوسط أنفاسه، انتظارا لما تحمله الساعات المقبلة من أحداث. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T12:40+0000
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راديو
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أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
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وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول "مجموعة السبع الكبرى"، أن إيران و"حزب الله" قد يبدآن مهاجمة إسرائيل، اليوم الاثنين.في الأثناء، وصل قائد القوات المركزية الأمريكية إلى المنطقة، بعد ساعات من تحريك حاملات طائرات ومقاتلات أمريكية باتجاه الشرق الأوسط، فيما يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع مستشاري الأمن القومي لبحث هجوم إيران المحتمل على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، في قلب طهران.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيار عازار، إن "هناك تضخيم إعلامي لما يمكن أن يحدث، لأن ما يمكن أن يحدث هو حاصل بالفعل منذ حرب غزة"، مشيرًا إلى أن "عملية اغتيال هنية، ستخلق ردود فعل، لكن لن يمكن لإيران إلا أن ترد على إسرائيل داخل أذربيجان، حيث تمتلك إسرائيل تأثيرا كبيرا داخل هذه الدولة بما يشكل خطرا على الأمن القومي لإيران، ورأينا قبل أسابيع كيف تدخلت الدول لوقف اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وهي دول تفكر بشكل واقعي براغماتي".وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب، أنه "من غير المتوقع أن تندلع حرب شاملة في الشرق الأوسط، لكن رد إيران على اغتيال هنية، سيكون فاعلا ومؤثرا"، مشيرًا إلى أن "الشرق الأوسط على صفيح ساخن سخنته إسرائيل، التي لازالت تمارس القهر والقتل والعدوان، وسيكون قادم الأيام ساخنا أيضا مالم تتعرض إسرائيل لضغوط حقيقية".وحول احتمالات الانخراط النشط للولايات المتحدة في القتال، بعد قيامها بإرسال حاملات الطائرات والمقاتلات الأمريكية إلى المنطقة، قال الخبير العسكري: "تعودنا كثيرا في المنطقة على إرسال واشنطن حاملاتها وفرقاطاتها إلى بلادنا، لكن هذا لا يخيف المنطقة وشعوبها الجديرة بالمقاومة، والتي لا تتهيب من هذه الحاملات التي حضرت مرارا في السابق وعادت أدراجها بعد فترة قصيرة".
إسرائيل
غزة
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مساحة حرة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة
مساحة حرة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة

ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

12:40 GMT 05.08.2024
© Sputnik . Wasel Hmeidaمحتجون أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق يطالبون غوتيرش بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة
محتجون أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق يطالبون غوتيرش بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
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على وقع قرع طبول الحرب بين إيران وإسرائيل، يحبس الشرق الأوسط أنفاسه، انتظارا لما تحمله الساعات المقبلة من أحداث.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول "مجموعة السبع الكبرى"، أن إيران و"حزب الله" قد يبدآن مهاجمة إسرائيل، اليوم الاثنين.
في الأثناء، وصل قائد القوات المركزية الأمريكية إلى المنطقة، بعد ساعات من تحريك حاملات طائرات ومقاتلات أمريكية باتجاه الشرق الأوسط، فيما يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع مستشاري الأمن القومي لبحث هجوم إيران المحتمل على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، في قلب طهران.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيار عازار، إن "هناك تضخيم إعلامي لما يمكن أن يحدث، لأن ما يمكن أن يحدث هو حاصل بالفعل منذ حرب غزة"، مشيرًا إلى أن "عملية اغتيال هنية، ستخلق ردود فعل، لكن لن يمكن لإيران إلا أن ترد على إسرائيل داخل أذربيجان، حيث تمتلك إسرائيل تأثيرا كبيرا داخل هذه الدولة بما يشكل خطرا على الأمن القومي لإيران، ورأينا قبل أسابيع كيف تدخلت الدول لوقف اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وهي دول تفكر بشكل واقعي براغماتي".

وأكد الخبير أن "إسرائيل كانت في الماضي تختلق الذرائع من أجل القيام بالحروب، حيث كانت تعتبر أن لديها جيشا لا يقهر، لكن الوضع اختلف الآن بعد أن فقد الجيش الإسرائيلي أي قدرة على الدخول في حرب برية رغم تفوقه في مجال التكنولوجيا العسكرية والذكاء الصناعي".

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب، أنه "من غير المتوقع أن تندلع حرب شاملة في الشرق الأوسط، لكن رد إيران على اغتيال هنية، سيكون فاعلا ومؤثرا"، مشيرًا إلى أن "الشرق الأوسط على صفيح ساخن سخنته إسرائيل، التي لازالت تمارس القهر والقتل والعدوان، وسيكون قادم الأيام ساخنا أيضا مالم تتعرض إسرائيل لضغوط حقيقية".
وحول احتمالات الانخراط النشط للولايات المتحدة في القتال، بعد قيامها بإرسال حاملات الطائرات والمقاتلات الأمريكية إلى المنطقة، قال الخبير العسكري: "تعودنا كثيرا في المنطقة على إرسال واشنطن حاملاتها وفرقاطاتها إلى بلادنا، لكن هذا لا يخيف المنطقة وشعوبها الجديرة بالمقاومة، والتي لا تتهيب من هذه الحاملات التي حضرت مرارا في السابق وعادت أدراجها بعد فترة قصيرة".
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
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