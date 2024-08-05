https://sarabic.ae/20240805/محتجون-أمام-مقر-الأمم-المتحدة-في-دمشق-يطالبون-غوتيريش-بـوقف-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-1091438391.html

محتجون أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق يطالبون غوتيريش بـ"وقف المجازر الإسرائيلية" في غزة

محتجون أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق يطالبون غوتيريش بـ"وقف المجازر الإسرائيلية" في غزة

سبوتنيك عربي

أقامت الفصائل الفلسطينية في سوريا، بمشاركة عدد من الأحزاب السورية، وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T12:56+0000

2024-08-05T12:56+0000

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وتحت الأعلام الفلسطينية، سلّم المشاركون في الوقفة، ممثلة بعثة الأمم المتحدة في سوريا، رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها بـ"رفع الحصار المفروض على سكان قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على ذلك".وقال ممثل منظمة "الصاعقة" الفلسطينية هيثم حميدة: "هي صرخة حق أمام منظمات الأمم المتحدة بضرورة الضغط وتطبيق القانون الدولي ووقف الإبادة الجماعية، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال والنساء".وأردف: "اليوم نحاول من خلال هذه الوقفة أن نذكر الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، التي على ما يبدو تتغافل عنها منذ النكبة إلى يومنا هذا رغم كل الدماء التي سالت وتسيل".وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة تفعيل الأمم المتحدة لمؤسساتها وممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإيصال وتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، مشددين على ضرورة فتح كل المعابر ووقف الغارات الإسرائيلية على القطاع والكف عن سياسة التجويع التي تفرض على أهالي القطاع.وشدد الأحمد على "أهمية مثل هذه الوقفات والرسائل التي يتم تسليمها للأمم المتحدة، التي تعبر عن الاحتجاج لتفعيل ما يسمى بالقوة الناعمة قوة المجتمع والجماهير والشعب والأحزاب"، وأضاف أن "هذه الفعاليات تعطي قوة للدول الصديقة للشعوب المستضعفة وفلسطين، مثل روسيا والصين لمواجهة العربدة الأمريكية داخل أروقة الأمم المتحدة المختلفة".

https://sarabic.ae/20240805/أسرى-فلسطينيون-يتحدثون-عن-تعذيبهم-المروع-بالسجون-الإسرائيلية-1091436416.html

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