https://sarabic.ae/20240805/وزير-المال-الإسرائيلي-قد-يكون-من-المبرر-والأخلاقي-التسبب-في-موت-مليوني-فلسطيني-من-غزة-جوعا-1091434678.html

وزير المال الإسرائيلي: قد يكون من "المبرر والأخلاقي" التسبب في موت مليوني فلسطيني من غزة جوعا

وزير المال الإسرائيلي: قد يكون من "المبرر والأخلاقي" التسبب في موت مليوني فلسطيني من غزة جوعا

سبوتنيك عربي

ألمح وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه يعتقد أن منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "مبرر وأخلاقي"، حتى لو تسبب ذلك في وفاة مليوني... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T11:18+0000

2024-08-05T11:18+0000

2024-08-05T11:18+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg

وقال سموتريتش في مؤتمر في ياد بنيامين، استضافته صحيفة "إسرائيل هيوم": "نحن نجلب المساعدات إلى غزة لأنه لا يوجد خيار آخر، ولا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة حرب، فلن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا حتى يتم إعادة محتجزينا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وزعم الوزير المتطرف أن إسرائيل يجب أن تستعيد السيطرة الكاملة على ما يدخل القطاع تحديدا، قائلا إنه يعارض موقف الجيش ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في هذا الشأن وأنه "لا يعلم ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لا يريد أو لا يدير السيطرة عليه".وأضاف أن "نهب حركة "حماس" الفلسطينية للمساعدات هو "العامل الرئيسي" في إطالة أمد الحرب".وواصل بتسلئيل سموتريتش أنه في حين أنه يرغب في إعادة توطين إسرائيل في غزة، إلا أنه لم يطالب بتعريف ذلك باعتباره أحد أهداف حرب غزة، ويزعم أنه لو "لم تنسحب إسرائيل من غزة في عام 2005، لما وقع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20240805/نتنياهو-يضيف-شروطا-جديدة-لمقترح-الهدنة-بينها-ترحيل-محتجزين-إلى-تركيا-أو-قطر-1091426311.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى