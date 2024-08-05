مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية في موسكو... أجمل الصور

الفارس علي غورشاني من إيران، خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
الفارس علي غورشاني من إيران، خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
صورة لحفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
صورة لحفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فارس من باكستان يطلق سهمه على الهدف خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فارس من باكستان يطلق سهمه على الهدف خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فارس من إندونيسيا على ظهر فرسه خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فارس من إندونيسيا على ظهر فرسه خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
الفارسان الروسيان يان ليتوفالتسيف، وسافيلي بورودينكو، يرميان السهام خلال مشاركتهما في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
الفارسان الروسيان يان ليتوفالتسيف، وسافيلي بورودينكو، يرميان السهام خلال مشاركتهما في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فرقة "قوزاق" تؤدي رقصة استعراضية خلال حفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فرقة "قوزاق" تؤدي رقصة استعراضية خلال حفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فارس من تركيا يرمي السهام خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
فارس من تركيا يرمي السهام خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
الفارس الإيراني علي غورشاني يتفقد سهامه قبل المشاركة في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.
الفارس الإيراني علي غورشاني يتفقد سهامه قبل المشاركة في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.