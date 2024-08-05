مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية في موسكو... أجمل الصور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240805/1091429978.html
مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية في موسكو... أجمل الصور
مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية في موسكو... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمّع "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني)، في موسكو، والتي يشارك فيها رياضيون... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T09:01+0000
2024-08-05T09:40+0000
وسائط متعددة
العالم
روسيا
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/05/1091430151_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6ee8d7aa95a8b15ce973ede49cc2467.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/05/1091430151_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ecd4940ba624a4e937276b67d1f2a446.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, العالم, روسيا, صور
фото, العالم, روسيا, صور

مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية في موسكو... أجمل الصور

09:01 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.08.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمّع "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني)، في موسكو، والتي يشارك فيها رياضيون من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

الفارس علي غورشاني من إيران، خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

الفارس علي غورشاني من إيران، خلال مشاركته في مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفارس علي غورشاني من إيران، خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لحفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

صورة لحفل افتتاح مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لحفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

فارس من باكستان يطلق سهمه على الهدف خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

فارس من باكستان يطلق سهمه على الهدف خلال مشاركته في مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فارس من باكستان يطلق سهمه على الهدف خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

فارس من إندونيسيا على ظهر فرسه خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

فارس من إندونيسيا على ظهر فرسه خلال مشاركته في مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فارس من إندونيسيا على ظهر فرسه خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

الفارسان الروسيان يان ليتوفالتسيف، وسافيلي بورودينكو، يرميان السهام خلال مشاركتهما في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

الفارسان الروسيان يان ليتوفالتسيف، وسافيلي بورودينكو، يرميان السهام خلال مشاركتهما في مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفارسان الروسيان يان ليتوفالتسيف، وسافيلي بورودينكو، يرميان السهام خلال مشاركتهما في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة "قوزاق" تؤدي رقصة استعراضية خلال حفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

فرقة &quot;قوزاق&quot; تؤدي رقصة استعراضية خلال حفل افتتاح مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة "قوزاق" تؤدي رقصة استعراضية خلال حفل افتتاح مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

فارس من تركيا يرمي السهام خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

فارس من تركيا يرمي السهام خلال مشاركته في مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فارس من تركيا يرمي السهام خلال مشاركته في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

الفارس الإيراني علي غورشاني يتفقد سهامه قبل المشاركة في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

الفارس الإيراني علي غورشاني يتفقد سهامه قبل المشاركة في مسابقة &quot;الفروسية والرماية&quot; الدولية، في مجمع &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفارس الإيراني علي غورشاني يتفقد سهامه قبل المشاركة في مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمع "في دي إن خا"، في موسكو.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала