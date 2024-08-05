مسابقة "الفروسية والرماية" الدولية في موسكو... أجمل الصور

جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "الفروسية والرماية" الدولية، في مجمّع "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني)، في موسكو، والتي يشارك فيها رياضيون من مختلف أنحاء العالم.