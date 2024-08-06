https://sarabic.ae/20240806/الآلاف-من-أنصار-حزب-انصاف-الباكستاني-ينظمون-احتجاجا-على-استمرار-اعتقال-عمران-خان-1091453376.html

الآلاف من أنصار حزب "انصاف" الباكستاني ينظمون احتجاجا على استمرار اعتقال عمران خان

الآلاف من أنصار حزب "انصاف" الباكستاني ينظمون احتجاجا على استمرار اعتقال عمران خان

سبوتنيك عربي

نظم أنصار حزب "انصاف" الباكستاني، أمس الاثنين، احتجاجا في مدينة سوابي بإقليم خيبر بختونخوا شمالي غرب باكستان على استمرار اعتقال مؤسس الحزب ورئيس الوزراء... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T02:00+0000

2024-08-06T02:00+0000

2024-08-06T02:21+0000

عمران خان

باكستان

العالم

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إسلام أباد – سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، "احتشد الآلاف من أنصار الحزب (انصاف) في مدينة سوابي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، كما حضر عدد من قيادات الحزب الذين عبروا عن موقفهم الرافض لاستمرار اعتقال عمران خان في ذكرى اعتقاله الأولى، حيث أمضى على اعتقاله عام واحد، كما طالبوا بالإفراج عنه".وخلال احتجاج أمس، قال القيادي البارز في الحزب ورئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا علي أمين غاندابور إن الحزب سيعقد مظاهراته القادمة في العاصمة إسلام آباد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/ آب الجاري أو الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول القادم.وصادف أمس، الذكرى الأولى للاعتقال الثاني لعمران خان في عدة قضايا، حيث تم اعتقاله في 5 أغسطس من العام الماضي ولا يزال يقبع في السجن بالرغم من البراءات التي حصل عليها في عدد من القضايا.وقد تم اعتقال خان للمرة الأولى في 9 مايو/أيار من العام الماضي، لكن السلطات اضطرت للإفراج عنه بعد عدة أيام بسبب أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد اعتقاله.وقد واجه حزب "انصاف" وأنصاره حملة اعتقالات بسبب أحداث 9 مايو، حيث يُتهم الآلاف من أنصار الحزب بمهاجمة مقرات حكومية ومقرات تابعة للجيش والمخابرات.وقد جاءت هذه الأحداث بعد عام تقريبا من الصراعات السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب إسقاط حكومة حزب "انصاف" برئاسة عمران خان في 10 أبريل/ نيسان 2022 بعد تصويت بعدم الثقة في البرلمان الباكستاني، حيث يتهم عمران خان أطراف خارجية على رأسها الولايات المتحدة بإسقاط حكومته.

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