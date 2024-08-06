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الدول التي أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
الدول التي أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
زادت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بعد حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في إيران، الأمر الذي أدانته العديد من الدول على... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اغتيالات, инфографика

الدول التي أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية

11:39 GMT 06.08.2024
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زادت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بعد حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في إيران، الأمر الذي أدانته العديد من الدول على رأسها روسيا والصين، حيث جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" قائمة بالدول التي أدانت هذه العملية ونشرها على شكل خريطة "إنفوغراف" تظهر فيها الدول التي أدانت عملية الاغتيال.
الدول التي أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي
الدول التي أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي
الدول التي أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي
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