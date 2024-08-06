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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091467003.html
القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" (المركز) في القوات المسلحة الروسية، حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T10:18+0000
2024-08-06T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات "تسينتر" بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموقعها التكتيكي، واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32 و100 و117، ولواء المشاة 142، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 109، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو قرابة 355 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 120 عسكريا، وسيارتين ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين "دي-20" عيار 152".وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23 و24 و54 و72من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات بريدتشينو، تشاسوف يار، كوستانتينوفكا، غريغورفكا، فيرخنيكامينسكي، إيفان داريفكا، وإيفانابولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أن خسائر العدو بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 520 عسكرياً، و3 سيارات ومدفع هاوتزر"إم 777"عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم صناعة أمريكية؛ إضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20" عيار 152".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" استهدفت أفرادا ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الدفاع المحلي 124، ولواء مشاة البحرية 37، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 65 عسكرياً، وأربع سيارات، ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، بالإضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240806/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتي-ميغ-29-أوكرانيتين-1091467340.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك

10:18 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 06.08.2024)
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Avdiivka (cropped image)القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Avdiivka (cropped image)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" (المركز) في القوات المسلحة الروسية، حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحسنت تموقعها التكتيكي.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات "تسينتر" بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموقعها التكتيكي، واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32 و100 و117، ولواء المشاة 142، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 109، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو قرابة 355 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الغرب) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وصدت هجومين مضادين لمجموعات هجومية للعدو".

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 120 عسكريا، وسيارتين ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين "دي-20" عيار 152".
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23 و24 و54 و72من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات بريدتشينو، تشاسوف يار، كوستانتينوفكا، غريغورفكا، فيرخنيكامينسكي، إيفان داريفكا، وإيفانابولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
مقاتلة ميغ-29إم أو في تي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تسقط طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتين
10:29 GMT
وأضافت أن خسائر العدو بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 520 عسكرياً، و3 سيارات ومدفع هاوتزر"إم 777"عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم صناعة أمريكية؛ إضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20" عيار 152".
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" استهدفت أفرادا ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الدفاع المحلي 124، ولواء مشاة البحرية 37، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 65 عسكرياً، وأربع سيارات، ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، بالإضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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