https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091467003.html

القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" (المركز) في القوات المسلحة الروسية، حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T10:18+0000

2024-08-06T10:18+0000

2024-08-06T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086206075_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f4752a56913a332d14c1cdccc89a51e.jpg

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات "تسينتر" بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموقعها التكتيكي، واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32 و100 و117، ولواء المشاة 142، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 109، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو قرابة 355 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 120 عسكريا، وسيارتين ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين "دي-20" عيار 152".وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23 و24 و54 و72من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات بريدتشينو، تشاسوف يار، كوستانتينوفكا، غريغورفكا، فيرخنيكامينسكي، إيفان داريفكا، وإيفانابولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أن خسائر العدو بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 520 عسكرياً، و3 سيارات ومدفع هاوتزر"إم 777"عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم صناعة أمريكية؛ إضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20" عيار 152".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" استهدفت أفرادا ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الدفاع المحلي 124، ولواء مشاة البحرية 37، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 65 عسكرياً، وأربع سيارات، ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، بالإضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240806/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتي-ميغ-29-أوكرانيتين-1091467340.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا