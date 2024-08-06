https://sarabic.ae/20240806/تحذير-وبائي-من-مرض-فيروسي-غير-مألوف-1091463533.html
تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"
تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"
سبوتنيك عربي
أطلقت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "تحذيرا وبائيا" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "أوروبوش" في أمريكا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة على الأقل. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T09:01+0000
2024-08-06T09:01+0000
2024-08-06T09:01+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الصحة العالمية
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050197185_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0938276287956f54f620f4b6e71d3fd0.jpg
وجاء التحذير بعد أن أبلغت المنظمة عن أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك وفيات أجنة، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل.وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 8078 حالة مؤكدة من مرض "أوروبوش" في الأمريكتين، حيث تتركز أغلب الحالات في البرازيل.وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90% من جميع حالات "أوروبوش" المؤكدة في الأمريكتين، ارتفاعا من 832 حالة أبلغ عنها في البرازيل العام الماضي.أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف.وبحسب الشبكة، تحقق السلطات الصحية البرازيلية في حالات وفاة وإجهاض وإصابة أطفال حديثي الولادة بعيوب خلقية، نتيجة تفشي الفيروس.ووفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، لا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى "أوروبوش" أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى.
https://sarabic.ae/20240613/فيروس-جديد-قد-يكون-الوباء-التالي-بعد-كورونا--1089808129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050197185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9615c957c99a712f9351ae595543efc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة, منظمة الصحة العالمية, منوعات, الأخبار
الصحة, منظمة الصحة العالمية, منوعات, الأخبار
تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"
أطلقت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "تحذيرا وبائيا" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "أوروبوش" في أمريكا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة على الأقل.
وجاء التحذير بعد أن أبلغت المنظمة عن أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك وفيات أجنة، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل.
وبحسب شبكة
"إن بي سي نيوز"، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 8078 حالة مؤكدة من مرض "أوروبوش" في الأمريكتين، حيث تتركز أغلب الحالات في البرازيل.
وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90% من جميع حالات "أوروبوش" المؤكدة في الأمريكتين، ارتفاعا من 832 حالة أبلغ عنها في البرازيل العام الماضي.
وتتشابه أعراض فيروس "أوروبوش" مع أعراض حمى الضنك، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إذ تشمل هذه الأعراض الصداع والحمى وآلام العضلات وتيبس المفاصل والغثيان والقيء والقشعريرة وحساسية الضوء.
أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف.
وتبدأ الأعراض عادة بعد 4 إلى 8 أيام من تعرض الشخص للدغة الحشرات والتي تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أيام، فيما قد تستمر العدوى لمدة تصل إلى 3 أسابيع.
وبحسب الشبكة، تحقق السلطات الصحية البرازيلية في حالات وفاة وإجهاض وإصابة أطفال حديثي الولادة بعيوب خلقية، نتيجة تفشي الفيروس.
يشار إلى أن فيروس "أوروبوش"
، هو "مرض غير مألوف" ينتشر عن طريق لدغات البراغيث والبعوض، حسب منظمة الصحة العالمية.
ووفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، لا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى "أوروبوش" أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى.