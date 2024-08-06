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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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https://sarabic.ae/20240806/تحذير-وبائي-من-مرض-فيروسي-غير-مألوف-1091463533.html
تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"
تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"
سبوتنيك عربي
أطلقت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "تحذيرا وبائيا" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "أوروبوش" في أمريكا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة على الأقل. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
الصحة
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وجاء التحذير بعد أن أبلغت المنظمة عن أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك وفيات أجنة، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل.وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 8078 حالة مؤكدة من مرض "أوروبوش" في الأمريكتين، حيث تتركز أغلب الحالات في البرازيل.وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90% من جميع حالات "أوروبوش" المؤكدة في الأمريكتين، ارتفاعا من 832 حالة أبلغ عنها في البرازيل العام الماضي.أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف.وبحسب الشبكة، تحقق السلطات الصحية البرازيلية في حالات وفاة وإجهاض وإصابة أطفال حديثي الولادة بعيوب خلقية، نتيجة تفشي الفيروس.ووفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، لا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى "أوروبوش" أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى.
https://sarabic.ae/20240613/فيروس-جديد-قد-يكون-الوباء-التالي-بعد-كورونا--1089808129.html
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الصحة, منظمة الصحة العالمية, منوعات, الأخبار
الصحة, منظمة الصحة العالمية, منوعات, الأخبار

تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"

09:01 GMT 06.08.2024
© Photo / pixabay/fotoblendحقنة طبية مع أدوية
حقنة طبية مع أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Photo / pixabay/fotoblend
تابعنا عبر
أطلقت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "تحذيرا وبائيا" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "أوروبوش" في أمريكا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة على الأقل.
وجاء التحذير بعد أن أبلغت المنظمة عن أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك وفيات أجنة، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل.
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 8078 حالة مؤكدة من مرض "أوروبوش" في الأمريكتين، حيث تتركز أغلب الحالات في البرازيل.
وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90% من جميع حالات "أوروبوش" المؤكدة في الأمريكتين، ارتفاعا من 832 حالة أبلغ عنها في البرازيل العام الماضي.
وتتشابه أعراض فيروس "أوروبوش" مع أعراض حمى الضنك، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إذ تشمل هذه الأعراض الصداع والحمى وآلام العضلات وتيبس المفاصل والغثيان والقيء والقشعريرة وحساسية الضوء.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
مجتمع
فيروس جديد قد يكون الوباء التالي بعد كورونا
13 يونيو, 09:41 GMT
أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف.
وتبدأ الأعراض عادة بعد 4 إلى 8 أيام من تعرض الشخص للدغة الحشرات والتي تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أيام، فيما قد تستمر العدوى لمدة تصل إلى 3 أسابيع.
وبحسب الشبكة، تحقق السلطات الصحية البرازيلية في حالات وفاة وإجهاض وإصابة أطفال حديثي الولادة بعيوب خلقية، نتيجة تفشي الفيروس.
يشار إلى أن فيروس "أوروبوش"، هو "مرض غير مألوف" ينتشر عن طريق لدغات البراغيث والبعوض، حسب منظمة الصحة العالمية.
ووفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، لا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى "أوروبوش" أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى.
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