https://sarabic.ae/20240806/تحذير-وبائي-من-مرض-فيروسي-غير-مألوف-1091463533.html

تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"

تحذير وبائي من مرض فيروسي "غير مألوف"

سبوتنيك عربي

أطلقت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "تحذيرا وبائيا" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "أوروبوش" في أمريكا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة على الأقل. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T09:01+0000

2024-08-06T09:01+0000

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وجاء التحذير بعد أن أبلغت المنظمة عن أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك وفيات أجنة، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل.وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 8078 حالة مؤكدة من مرض "أوروبوش" في الأمريكتين، حيث تتركز أغلب الحالات في البرازيل.وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90% من جميع حالات "أوروبوش" المؤكدة في الأمريكتين، ارتفاعا من 832 حالة أبلغ عنها في البرازيل العام الماضي.أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف.وبحسب الشبكة، تحقق السلطات الصحية البرازيلية في حالات وفاة وإجهاض وإصابة أطفال حديثي الولادة بعيوب خلقية، نتيجة تفشي الفيروس.ووفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، لا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى "أوروبوش" أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى.

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